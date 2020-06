Koblenz – Aktueller Hinweis: Umleitung koveb-Linie 5 wegen Kanalsanierung Hohenzollernstraße

Ersatzhaltestellen werden eingerichtet.

Koblenz – Ab Dienstag, den 09.06.2020, bis voraussichtlich Freitag, den 26.06.2020, wird in der Hohenzollernstraße im Bereich Anschützstraße der 2. Bauabschnitt für die Sanierungsarbeiten am Hauptkanal eingerichtet. Aus diesem Grund muss die Linie 5 umgeleitet werden.In Richtung CGM Arena fahren die Busse der Linie 5 in der Hohenzollernstraße zur Haltestelle „Schützenhof“, wenden am Eisenbahnviadukt in der Mainzer Straße und fahren im Anschluss über die Mozartstraße zum Stadtteil Oberwerth.

In Richtung Zentrum wird die Linie 5 ab der Haltestelle „Mozartplatz“ über Mainzer Straße und Schenkendorfstraße zur Hohenzollernstraße geführt. Die Haltestellen „Schützenhof“, „Anschützstraße“ und „Schenkendorfplatz“ können nicht angefahren werden. Daher werden in der Mainzer Straße vor Hausnummer 119 und in der Schenkendorfstraße vor Hausnummer 22 Ersatzhaltestellen eingerichtet.

