Koblenz – Bauarbeiten an der Haltestelle Bf Stadtmitte/Löhr-Center: Linienbusse der koveb fahren verlegte Haltepunkte an

Koblenz – Ab Montag, 02.03.2020 werden an der Haltestelle „Bf Stadtmitte/Löhr-Center“ für die Dauer von etwa 5 Monaten Bauarbeiten durchgeführt. Die Arbeiten erfolgen in mehreren Bauphasen.

Aufgrund der Baumaßnahmen kann der Haltepunkt L an der Haltestelle „Bf Stadtmitte/Löhr-Center“ (im Busbahnhof) nicht angefahren werden und wird verlegt. Die Linien 8, 9 und 10 Richtung Hauptbahnhof halten nach der Haltestelle „Zentralplatz/Forum“ an der Ersatzhaltestelle in der Pfuhlgasse.

Die Linien 3/13 und 20 Richtung Hauptbahnhof halten nach der Haltestelle „Saarplatz“ an der Ersatzhaltestelle vor dem Löhr-Center in der Hohenfelder Straße.

Weitere Informationen enthält die Grafik (pdf).

Über die nächsten Bauphasen informieren die Koblenzer Verkehrsbetriebe zu gegebener Zeit.

