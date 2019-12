Koblenz – ÖPNV: Nachtbus plus! Zusätzliches Nachtbusangebot in der Silvesternacht

Koblenz – ÖPNV: In der Silvesternacht bieten die Koblenzer Verkehrsbetriebe, die Rhein-Mosel-Verkehrsgesellschaft, die Martin Becker GmbH und die KVG Zickenheiner GmbH ein erweitertes Nachtbusangebot – Nachtbus plus! – an. Zwischen 1:00 Uhr und 4:00 Uhr fahren die Busse in nahezu alle Stadtteile und in einige Ortschaften der Region.

Die Nachtbusse fahren ab Zentralplatz wie folgt:Zentralplatz-Görgenstraße (C&A): Steig EN20 (E): Karthause – Emmelshausen0:34, 1:34, 2:34, 3:34, 4:34 UhrZentralplatz-Görgenstraße (Zentralplatzseite): Steige A, B, CN4 (A): Neuendorf – Wallersheim – Rheindörfer – Mülheim-Kärlich – Bubenheim – Mittelweiden – Hauptbahnhof 1:03, 2:03, 3:03, 4:03 UhrN5 (A): Metternich – Güls – Rauental – Hauptbahnhof 1:03, 2:03, 3:03, 4:03 UhrN6 (B): Rauental – Moselweiß – Lay und zurück 1:03, 2:03, 3:03, 4:03 UhrN10 (A): Rübenach – Mayen1:03, 3:03 UhrN10 (A): Rübenach1:03, 2:03, 3:03, 4:03 Uhr (um 1:20, 2:20 und 3:20 Uhr ab Rübenach zurück)670 (C): Hbf. – Südl. Vorstadt – Stolzenfels – Boppard 0:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30 UhrZentralplatz-Clemensstraße: Steige F, G, HN3 (F): Pfaffendorf – Horchheim – Lahnstein – Braubach 1:03, 2:13, 3:13, 4:13 Uhr (um 1:35 Uhr zurück)N7 (F): Horchheimer Höhe – Asterstein und zurück 1:03, 2:03, 3:03, 4:03 UhrN8 (H): Ehrenbreitstein – Urbar/B42 – Vallendar – Bendorf 1:03, 2:03, 3:03, 4:03 UhrN9 (G): Ehrenbreitstein – Arzheim – Arenberg – Immendorf 1:03, 2:03, 3:03, 4:03 UhrN11 (H): Simmern (Ww) – Neuhäusel – Eitelborn – Montabaur 1:03, 3:03 Uhr.

Die an Silvester gelösten Tageskarten und Minigruppenkarten gelten auch in der Silvesternacht für die Heimfahrt mit den Nachtbussen. Der reguläre Linienbetrieb wird am Neujahrstag ab 12:00 Uhr nach dem Sonntagsfahrplan aufgenommen.

