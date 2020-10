Koblenz – Verkehr: Brückenbauwerk am Langemarckplatz wird untersucht

Koblenz – Verkehr: Am Freitag, 16. und Samstag, 17. Oktober werden am Überführungsbauwerk Langemarckplatz (B 9/Mayener Straße) durch das Tiefbauamt Untersuchungen am Brückenüberbau durchgeführt.

Hierfür müssen im Verlauf der beiden Tage jeweils im Zeitraum zwischen 7:30 Uhr und 15:00 Uhr einzelne Fahrstreifen auf der B 9 in Fahrtrichtung Bonn für den Verkehr gesperrt werden.

Das Tiefbauamt bittet alle betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die auftretenden Behinderungen und um erhöhte Vorsicht im Baustellenbereich.

Stadt Koblenz