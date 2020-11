Koblenz – Verkehr: Neuer Asphaltbelag für Geh- und Radweg Rübenacher Straße ab nächster Woche

Koblenz – Verkehr: In der Zeit vom 09. bis 18.11.2020 wird im Auftrag des Kommunalen Servicebetriebes Koblenz der Asphaltbelag des gemeinsamen Geh- und Radweges in der Rübenacher Straße im Stadtteil Metternich erneuert.

Am Montag, 09. November erfolgt die Vollsperrung und das Abfräsen der alten Asphaltdecke. Am 10. und 12.11. werden die Vorarbeiten durchgeführt. Im Anschluss erfolgt am 13. November der Einbau der neuen Asphaltschicht. Am 16. und 17.11. erfolgen Nacharbeiten. Die Verkehrsfreigabe ist nach dem Räumen der Baustelle für Mittwoch, 18.11.2020 vorgesehen.

Während der Bauarbeiten ist der Geh- und Radweg voll gesperrt. Eine Umleitung ist über den „Trifter Weg“ ausgeschildert.

