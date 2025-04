Historische Ereignisse am 03. April – Ein Rückblick in der Geschichte

Am 3. April werfen wir einen Blick zurück auf eine Reihe geschichtsträchtiger Ereignisse, die diesen Tag zu einem Spiegel der Weltgeschichte machen. Besonders herausragend: die Unterzeichnung des Marshallplans im Jahr 1948. Dieses Programm bildete nach dem Zweiten Weltkrieg den Grundstein für den Wiederaufbau Westeuropas und beeinflusst die wirtschaftliche und politische Ordnung bis heute.

1860 – Der Pony-Express nimmt den Betrieb auf

In den USA beginnt der Pony-Express mit der Postzustellung zwischen Missouri und Kalifornien. Zwar hält sich das Unternehmen nur 18 Monate und endet in einem finanziellen Desaster, doch es wird zum Symbol für Pioniergeist und Kommunikation in der frühen amerikanischen Geschichte.

1885 – Patent für Daimlers Reitwagen

Gottlieb Daimler erhält das Reichspatent auf seinen sogenannten Standuhr-Motor. Dieser treibt den von ihm entwickelten „Reitwagen“ an – das erste Motorrad mit Benzinmotor. Ein Meilenstein in der Geschichte der Mobilität.

1888 – Auftakt der Whitechapel-Morde

Im Londoner Stadtteil Whitechapel wird die erste von elf Leichen gefunden. Schon bald macht die Presse den Serienmörder „Jack the Ripper“ verantwortlich. Die Mordserie sorgt weltweit für Aufsehen und gibt der Kriminalgeschichte eines ihrer bekanntesten Gesichter.

1895 – Prozessbeginn gegen Oscar Wilde

In London beginnt der Prozess gegen den irischen Schriftsteller Oscar Wilde. Er wird wegen „Unzucht“ verurteilt und zu zwei Jahren Zuchthaus mit Zwangsarbeit verurteilt – ein Schicksal, das sein Leben zerstört, aber seine Werke unsterblich macht.

1913 – Stapellauf der Vaterland in Hamburg

Mit dem Turbinendampfer „Vaterland“ läuft in Hamburg das damals größte Passagierschiff der Welt vom Stapel. Es steht für eine Zeit des technischen Fortschritts und des wachsenden internationalen Personenverkehrs.

1922 – Stalin wird Generalsekretär

Josef Stalin wird zum Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Russlands gewählt. Diese Position nutzt er in den Folgejahren, um seine Macht auszubauen – mit weitreichenden Folgen für die Weltgeschichte.

1929 – Patent auf den Hellschreiber

Der Hellschreiber von Rudolf Hell erhält in Deutschland Patentschutz. Das Fernschreibgerät wird vor allem im militärischen Bereich und bei Nachrichtenagenturen verwendet und gilt als Vorläufer moderner Fax- und Drucksysteme.

1936 – Bruno Hauptmann hingerichtet

Bruno Hauptmann wird in den USA wegen der Entführung und Ermordung von Charles Lindbergh III hingerichtet. Trotz der Verurteilung bleiben Zweifel an seiner Schuld bestehen. Der Fall zählt zu den umstrittensten Justizfällen des 20. Jahrhunderts.

1948 – Marshallplan unterzeichnet

US-Präsident Harry S. Truman unterschreibt das European Recovery Program – besser bekannt als Marshallplan. Dieses Hilfsprogramm legt den Grundstein für den wirtschaftlichen Wiederaufbau Europas nach dem Zweiten Weltkrieg und stärkt die transatlantischen Beziehungen.

1966 – Luna 10 erreicht den Mondorbit

Die sowjetische Raumsonde Luna 10 schwenkt als erster Satellit in eine Umlaufbahn um den Mond ein. Damit gewinnt die Sowjetunion erneut einen symbolischen Etappensieg im Weltraumrennen mit den USA.

1971 – Torgestänge bricht in Mönchengladbach

Beim Bundesligaspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen bricht das Torgehäuse. Da kein Ersatz verfügbar ist, wird das Spiel abgebrochen und für Bremen gewertet – eine kuriose Episode in der Fußballgeschichte.

1996 – Verhaftung des Unabombers

Theodore Kaczynski, der als „Unabomber“ durch seine tödlichen Briefbombenanschläge bekannt wurde, wird vom FBI in einer Hütte in Montana verhaftet. Die Ermittlungen gegen ihn dauern fast zwei Jahrzehnte.

2001 – Frontal21 startet im ZDF

Mit Frontal21 startet das ZDF ein investigatives Nachrichtenmagazin, das den Vorgänger „Frontal“ ablöst. Die Sendung wird zum festen Bestandteil des politischen Journalismus in Deutschland.

2002 – Ägypten friert Beziehungen zu Israel ein

Als Reaktion auf die gezielte Tötung palästinensischer Anführer durch das israelische Militär friert Ägyptens Präsident Mubarak die Beziehungen zu Israel teilweise ein. Der Schritt spiegelt die Spannungen im Nahostkonflikt wider.

2007 – TGV bricht Geschwindigkeitsrekord

Ein umgebauter TGV erreicht zwischen Straßburg und Paris die Rekordgeschwindigkeit von 574,8 km/h. Damit setzt Frankreich erneut Maßstäbe im Hochgeschwindigkeitsverkehr.

2008 – Jules Verne dockt automatisch an ISS an

Das ATV-1 „Jules Verne“ führt erstmals ein vollständig automatisiertes Andockmanöver an der Internationalen Raumstation ISS durch. Der Erfolg gilt als Meilenstein in der autonomen Raumfahrttechnologie.

Die Vergangenheit ist voller prägender Momente – jeder davon ein Baustein der Gegenwart.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt