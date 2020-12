Erstellt in

Thümler: „Kunstvereine leisten wichtigen Beitrag zur kulturellen Innovationsfähigkeit“.

Hannover / Niedersachsen – Kunstvereine spielen eine herausragende Rolle bei der Präsentation und Vermittlung zeitgenössischer Kunst. Dabei reicht der Wirkungsradius der Vereine von der Großstadt bis in den ländlichen Raum.

Sie zeigen internationale Positionen auf Augenhöhe mit den Museen, vernetzen die lokale Szene und entwickeln ein breites Angebot im Bereich kultureller Bildung. Mit insgesamt 900.000 Euro fördert das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK) im kommenden Jahr Ausstellungen und Vermittlungsprogramme von 25 niedersächsischen Kunstvereinen.

Zahlreiche Künstlerinnen und Künstler haben ihre institutionellen Erstausstellungen in Kunstvereinen. Gleichzeitig integrieren die Vereine andere künstlerische Disziplinen, arbeiten mit Schulen zusammen und führen neue Besucherschichten an die Bildende Kunst heran. Eine herausragende Qualität der Kunstvereine ist ihre besondere Nähe zu den Künstlerinnen und Künstlern und der direkte Dialog mit dem Publikum.

„Mit ihren innovativen Ausstellungs- und Vermittlungsprogrammen fördern Kunstvereine das Verständnis für aktuelle Themen und Ausdrucksformen und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Innovationsfähigkeit Niedersachsens“, so Kulturminister Björn Thümler. „Besonders in der Pandemie zeigen die Kunstvereine in Niedersachsen, dass sie alternative digitale und analoge Vermittlungsstrategien mit großem Erfolg entwickeln und umsetzen.“

Gefördert werden Ausstellungsprogramme, die eine hohe Qualität haben und eine qualifizierte Vermittlung beinhalten. Zu den Förderkriterien gehören vor allem die Präsentation zeitgenössischer Kunst, die überregionale Bedeutung des Programms, innovative Vermittlungsformate und die Förderung von Nachwuchskünstlerinnen und

-künstlern.

Die Fachkommission Kunstvereine berät das Land Niedersachsen bei der Auswahl der geförderten Einrichtungen. Die Mitglieder der Fachkommission Kunstvereine sind Michael Arzt (HALLE 14 – Zentrum für zeitgenössische Kunst, Leipzig), Stefanie Böttche (Kunsthalle Mainz), Dörte Ilsabe Dennemann (Kunsthalle Mannheim), Ayse Gülec (documenta15, Kassel), Thomas Thiel (Museum für Gegenwartskunst Siegen).

Folgende Kunstvereine und vergleichbare Einrichtungen sollen 2021 vom MWK gefördert werden:

1. Kunststiftung Schloss Agathenburg

2. Kunstverein Braunschweig

3. Museum für Photographie Braunschweig

4. Allgemeiner Konsumverein Braunschweig

5. Städtische Galerie Delmenhorst

6. Kunstverein Göttingen

7. Kunstverein Hannover

8. Kunstverein Kunsthalle Hannover

9. Kunstverein Hildesheim

10. Kunstverein Langenhagen

11. Kunstverein Lingen e.V. Kunsthalle

12. Halle für Kunst Lüneburg

13. Kunstverein Grafschaft Bentheim

14. Kunstverein Springhornhof

15. Städtische Galerie Nordhorn

16. Edith-Ruß-Haus, Oldenburg

17. Oldenburger Kunstverein

18. Kunsthalle Osnabrück

19. Kunstraum Tosterglope

20. Kunsthalle Wilhelmshaven

21. Kunstverein Wolfenbüttel

22. Kunstverein Wolfsburg

23. Kunstverein Jesteburg

24. Verein zur Förderung Moderner Kunst e.V. Goslar/Mönchehaus Museum

25. Gesellschaft für zeitgenössische Kunst Osnabrück – hase29



Herausgeber: Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur