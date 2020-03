L 482 / Niedersachsen – Verkehr: Radweg Sibbesse ist Teil des Radwegeprogramm 2019/2020: Vorarbeiten beginnen ab 30. März

Erstellt in

L 482 Sibbesse – „Möllenser Eck“ (Knotenpunkt L 482/L 485) – Beginn der Vorarbeiten.

L 482 / Niedersachsen – Verkehr: Der Radweg an der Landesstraße 482 zwischen Sibbesse und „Möllenser Eck“ ist, wie einer früheren Pressemitteilung der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr vom 25.10,2019 zu entnehmen ist, Teil des Radwegeprogramms 2019/2020 an Landesstraßen im Geschäftsbereich Hannover. Der weitere Verlauf des Radweges zwischen dem „Möllenser Eck“ und Möllensen wird ebenfalls saniert und folgt im Anschluss.

Die nun beginnende Baumaßnahme befindet sich zwischen dem Ortsausgang Sibbesse und dem „Möllenser Eck“. Am Montag, den 30. März wird die Verkehrssicherung eingerichtet und die Vorarbeiten beginnen.

Die Vor- und später auch die Nacharbeiten finden unter halbseitiger Sperrung der Fahrbahn mit Ampelsteuerung statt. Der Radfahrerverkehr wird während der gesamten Baumaßnahme über die Fahrbahn geführt, für Fußgänger ist der Abschnitt gesperrt. Die Straße „August-Vogel- Straße“ ist während der Baumaßnahme durchgehend erreichbar.

Der Einbau der Asphalttrag- und -deckschicht (ca. eine Woche) erfolgt mit einem Beschicker von der Fahrbahn aus. Aufgrund der geringen Fahrbahnbreite ist eine Vollsperrung der Fahrbahn erforderlich. Der Zeitraum der Vollsperrung einschließlich Umleitungskonzept wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Die Arbeiten sollen bei anhaltend guter Witterung voraussichtlich Mitte Mai abgeschlossen sein.

Die ausführende Baufirma und die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr sind bemüht, alle Beeinträchtigungen auf ein Mindestmaß zu beschränken. Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr dankt allen Verkehrsteilnehmern und Anliegern für ihre Rücksichtnahme und ihr Verständnis.

L 482 Sibbesse – Petze – Vorarbeiten abgeschlossen

Die Vorarbeiten am Radweg an der L 482 Sibbesse-Petze sind abgeschlossen. Die ursprünglich für die kommende Woche geplanten Asphaltarbeiten mussten aufgrund des krankheitsbedingten Ausfalls der Einbaukolonne jedoch verschoben werden und werden voraussichtlich in der 15./16. KW durchgeführt. Der Zeitraum der Vollsperrung einschließlich Umleitungskonzept wird rechtzeitig bekannt gegeben.

***

Friedhelm Fischer

Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr

Geschäftsbereich Hannover

Geschäftsbereichsleiter

Dorfstraße 17-19

30519 Hannover