Lahnstein – Corona-Aktuell vom 05.05.2020: Spielplätze in Lahnstein sind wieder geöffnet – Abstandsregeln müssen beachtet werden

Lahnstein – Seit dem 03. Mai dürfen die Spielplätze in Rheinland-Pfalz wieder öffnen. Für viele Eltern mit jüngeren Kindern stellt das sicher eine kleine Erleichterung im zurzeit nicht immer einfachen Corona-Alltag dar.

So stand es für Lahnsteins Oberbürgermeister Peter Labonte und seine Mitarbeiter in der Stadtverwaltung außer Frage, die Lahnsteiner Spielplätze direkt am erstmöglichen Tag wieder zugänglich zu machen. Mitarbeiter des Baubetriebshofs entfernten die Absperrungen, sodass die Kinder am Sonntag gleich wieder auf die Schaukeln, Rutschen und Gerüste konnten.

Wichtig ist, dass der gültige Mindestabstand von mindestens 1,5 Metern eingehalten wird – hier sind vor allem die Eltern gefragt. Schilder mit Hinweisregeln sind an den Plätzen angebracht, die nochmals daran erinnern, dass ein so unbeschwertes Spielen wie vor Corona leider noch nicht möglich ist.

Um sich ein erstes Bild zu machen, unternahm Labonte gleich am ersten Tag der Öffnung zusammen mit den Fachbereichsleitern Winfried Ries (Fachbereich 1 – Zentrale Dienste, Stadtentwicklung und Kultur), Thomas Becher (Fachbereich 4 – Bauen natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL) und Jörg Deutesfeld (Fachbereich 5 – Bürgerdienste, Ordnung und Verkehr) eine „Nachmittagstour“ zu verschiedenen Spielplätzen. Dabei wurden keine größeren Ansammlungen entdeckt, die ein Einschreiten erfordert hätten. Auf den meisten Spielplätzen waren nur sehr wenige Kinder und selbst dort, wo mehr los war, beispielsweise am Johanneskloster, hielten sich alle an die Abstandsregeln.

„Mir ist klar, dass das Einhalten des Mindestabstands gerade bei spielenden Kindern nicht unbedingt leicht ist. Umso mehr freut es mich, dass die Eltern so darauf achten“, zieht Labonte sein Fazit nach der Besichtigung.

