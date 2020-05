Landkreis Schwäbisch Hall – Betrunken in Schlangenlinien unterwegs

Erstellt in

Landkreis Schwäbisch Hall (BW) – Am Samstagnachmittag um 15:35 Uhr wurde der Polizei durch aufmerksame Zeugen ein Pkw VW-Golf gemeldet, welcher in auffälligen Schlangenlinien die Einkornstraße in Richtung Karl-Kurz-Straße befuhr.

Der Golf kam auf Höhe der Post und beim Gartencenter auf die Gegenfahrbahn, so dass die jeweils entgegenkommenden Pkw-Lenker abbremsen oder ausweichen mussten. Zeugen konnten dann die 62 -jährige Golf-Fahrerin am Kreisverkehr anhalten.

Bei der anschließenden Polizeikontrolle wurde festgestellt, dass die Fahrzeugführerin erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Die betrunkene Fahrzeugführerin musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und ihren Führerschein abgeben. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall sucht in diesem Zusammenhang den oder die Fahrer/in eines entgegen gekommenen roten VW-Bus T4.

Hinweise unter Telefonnummer 0791/4000.

Polizeipräsidium Aalen