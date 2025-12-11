Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Paracetamol giftig für Haustiere

Paracetamol giftig für Haustiere – Oft wird in bester Absicht gehandelt. Das Tier wirkt schlapp und fiebrig, womöglich ist kein Tierarzt erreichbar, weil Feiertag ist. Im Glauben seinem Vierbeiner zu helfen, erfolgt der Griff in die Hausapotheke. Was für den Menschen gut ist, muss doch eigentlich auch dem Tier helfen? Doch weit gefehlt. Wird einem Haustier das für Menschen gut verträgliche Paracetamol verabreicht, führen schon geringe Mengen zu schweren Vergiftungen bis hin zum Tod.

„Zuerst hört das Tier zu fressen auf und wirkt matt“, schildert Dr. Tina Hölscher, Tierärztin von aktion tier e.V., die ersten Symptome einer Vergiftung durch Paracetamol. „Später gesellen sich Atemnot und Herzrasen hinzu“, führt sie aus. Im weiteren Verlauf kann es zu blutigem Urinabsatz und der Verfärbung der Schleimhäute in Richtung bräunlich-gelb kommen. Gesicht und Pfoten schwellen an. Je schneller ein Tierarzt aufgesucht wird, umso besser sind die Überlebenschancen.

„In diesem Fall gibt es ein echtes Gegengift“, macht die Tierärztin Hoffnung. N-Acetylcystein unterstützt die Verstoffwechselung des Giftes in eine harmlose Variante. Außerdem dienen Infusionen der Stabilisierung des Kreislaufes und beschleunigen die Ausscheidung des unverträglichen Stoffes. Leberschutzpräparate verhindern eine weitere Zellschädigung des Organs. In dramatischen Fällen rettet eine Bluttransfusion Leben.

Niemals sollten Arzneimittel, die für den Menschen gedacht sind, unbedacht Tieren gegeben werden“, warnt Dr. Hölscher. Oft sind sie schädlich oder womöglich – wie in diesem Fall – richtig giftig. Und selbst, wenn Tiere manche Wirkstoffe vertragen, benötigen Vierbeiner oft gänzlich andere Dosierungen als Menschen.

Daher gilt: Weder menschliche Arzneimittel selbst verabreichen, noch unbeaufsichtigt in der Wohnung herumliegen lassen. So kann Schlimmeres verhindert werden.

***
Text: aktion tier – menschen für tiere e.V.

