Ludwigsburg – Aktueller Stand der Ludwigsburger Bürgerumfrage: Über 3.000 ausgefüllte Fragebogen

Ludwigsburg (BW) – Seit Anfang Februar läuft die erste Ludwigsburger Bürgerumfrage. 10.000 zufällig ausgewählte Personen in Ludwigsburg können dabei der Stadt ein Feedback geben. Viele haben sich bereits beteiligt, die Möglichkeit zur Teilnahme besteht bis zum 17. März: Wer von der Stadt angeschrieben worden ist und den Fragebogen noch nicht ausgefüllt hat, kann die Chance auf Beteiligung demnach immer noch ergreifen.

Die repräsentative Bürgerumfrage, die in diesem Jahr zum ersten Mal in Ludwigsburg stattfindet, ist ein Gemeinschaftsprojekt der Stadtverwaltung mit dem Institut für Angewandte Forschung der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg. Mit der Umfrage sollen die Lebensbedingungen und Sichtweisen der Menschen in Ludwigsburg erhoben und wissenschaftlich untersucht werden. Dabei interessieren die Stadt subjektive Einschätzungen und Bewertungen der Befragten zu den Themen Lebenszufriedenheit, Zufriedenheit mit der Stadtverwaltung und dem Gemeinderat, Wohnen, Klima und Sozialer Zusammenhalt.

Das Ziel der Umfrage ist, den Bürgern eine Stimme zu geben, die gehört wird und Veränderungen anstoßen kann. Deshalb ist es wichtig, dass möglichst viele Menschen ihre Meinung äußern. Auf diese Weise bekommt die Stadt wichtige Einblicke in die subjektiven Sichtweisen und Bewertungen ihrer Einwohner. Nach aktuellem Stand hat die Bürgerumfrage schon großen Zuspruch in der Bevölkerung: Die aktuelle Beteiligungsquote liegt bei 29,3 Prozent.

Die Teilnahme ist weiterhin bis zum 17. März 2022 möglich. Informationen zur Bürgerumfrage gibt es auch direkt auf MeinLB unter www.meinlb.de/umfrage

