Ludwigsburg -Event: Kräuter- und Wildpflanzenwanderungen in Neckarweihingen

Ludwigsburg (BW) -Event: Die Kräuterpädagogin Anamaria Zube-Pop und die Ernährungsberaterin Shari Intili geben in Neckarweihingen an zwei Terminen Einblicke in die Kraft und…