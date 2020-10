Lübeck – Verkehr: Freie Fahrt auf der Artlenburger Straße

Fristgerechte Fertigstellung der Fahrbahnsanierung und Herstellung neuer Schutzstreifen für den Radverkehr.

Lübeck (SH) – In den vergangenen drei Wochen wurde die Fahrbahn auf einer Fläche von ca. 5.400 m² saniert. Dabei wurde vom Kreisverkehrsplatz Ziegelstraße bis zur Richard-Wagner-Straße lediglich die Asphaltdeckschicht auf 1150m² erneuert. Im verbleibenden Straßenbereich wurde die Fahrbahn auf einer Tiefe von 9 cm abgefräst und anschließend die Binderschicht und die Asphaltdeckschicht erneuert.

Das Bauvolumen für diese Maßnahme beläuft sich dabei auf insgesamt ca. 235.000. Euro. Mit Freigabe der neuen Fahrbahn wurde durch den Bereich Stadtgrün und Verkehr der vorhandene Fahrradschutzstreifen deutlich verlängert. Der bislang vom Kreisverkehrsplatz Ziegelstraße bis zur Richard-Wagner-Straße eingerichtete Fahrradschutzstreifen endet jetzt an der Kirchwerderstraße. Aus Richtung Schönböckener Straße beginnt er bereits am Händelweg und endet ebenfalls am Kreisverkehrsplatz. Da die Artlenburger Straße im Zuge des Neubaus der Bahnhofsbrücke als Umleitungsstrecke dient, ist sie nach der Sanierung in der Lage, den künftigen Aufgaben Stand zu halten und bietet darüber hinaus zusätzlichen Schutz für den Radverkehr.

Im Zuge der infrastrukturellen Sanierungsarbeiten sind Baustellen und damit einhergehende Verkehrsbehin-derungen leider unvermeidbar. Ziel aller Maßnahmen ist es, die Mobilität für die Zukunft zu gewährleisten. Selbstverständlich wird jede Baumaßnahme dahingehend geprüft, die Beeinträchtigungen für alle Verkehrs-teilnehmer so gering wie möglich zu halten.

***

Stadt Lübeck