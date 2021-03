Mainz – Verkehr: (rap) Ab dem heutigen Tage (Donnerstag, 11.03.2021) bis voraussichtlich zum 30.04.2021 erfolgt die Sperrung der südlichen Fahrspur und des Gehweges der Emy-Roeder-Straße in Fahrtrichtung Hechtsheimer Straße in Höhe der Zufahrt zum „Recyclinghof Mainz-Süd“ (Emy-Roeder-Straße 15) in Mainz-Hechtsheim.

Grund hierfür sind Asphaltarbeiten zum Anschluss der Zufahrt des Recyclinghofs an die Emy-Roeder-Straße im Auftrag des Entsorgungsbetriebe der Stadt Mainz.

Der Verkehr in Fahrtrichtung Hechtsheimer Straße wird über die parallel verlaufenden Abbiegerspuren geführt. Der Verkehr aus Richtung Hechtsheimer Straße in Fahrtrichtung Geschwister-Scholl-Straße fährt unverändert auf der nördlichen Fahrspur.

Fußgänger/innen werden an den beiden vorhandenen Fußgängersignalanlagen über den parallel verlaufenden nördlichen Gehweg geführt.

Der Radverkehr fährt unverändert auf dem nördlichen gemeinsamen Beidrichtungs-Geh-/Radweg.

