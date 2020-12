Mainz – Hinweis auf eine Brückenprüfung: Abschnittsweise Sperrungen in Pariser Straße am Mittwoch, 02.12.2020

Mainz – (rap) Im Ortsteil Mainz-Bretzenheim erfolgt am Mittwoch, 02.12.2020, in der Pariser Straße in Höhe der Fußgängerbrücke Hinkelsteinerstraße abschnittsweise die Sperrung einzelner Fahrspuren.

Diese Sperrungen treten

– stadteinwärts im Zeitraum zwischen 09.00 und 16.00 Uhr sowie

– stadtauswärts zwischen 08.00 und 16.00 Uhr in Kraft.

Grund der Maßnahme sind Brückenprüfungsarbeiten durch die Abteilung Straßenbetrieb der Stadtverwaltung Mainz.

