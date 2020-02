Mainz – Stadtteilbücherei Gonsenheim: Wir machen uns schick!

Erstellt in

Mainz – (rap) Vom 24. Februar bis voraussichtlich zum 19. April 2020 müssen die Gonsenheimerinnen und Gonsenheimer auf ihre Bücherei verzichten. Denn die Stadtteilbücherei wird renoviert und komplett neu eingerichtet.

Das Team der Bücherei bittet daher darum, bis zum Fastnachtssamstag so viele Bücher wie möglich auszuleihen: Je mehr Menschen sich nämlich jetzt mit Lesestoff eindecken, desto weniger Bücher müssen vor der Renovierung ein- und danach wieder ausgepackt werden.

Während der Schließungszeit können alle Interessierten auf die anderen vier Stadtteilbüchereien in Hechtsheim, Lerchenberg, Mombach und Weisenau sowie die Zentralbibliothek in den Bonifaziustürmen am Hauptbahnhof ausweichen.

Voraussichtlich ab Montag, 20. April 2020 wird die Stadtteilbücherei Gonsenheim wieder zu den üblichen Zeiten (MO, MI, DO 15-18.30 Uhr, DI+SA 10-12.30 Uhr) geöffnet sein. Die offizielle Wiedereröffnung mit Kulturdezernentin Marianne Grosse wird am Freitag, 24. April 2020, um 15.00 Uhr stattfinden.

Für das Publikum öffnet die Stadtteilbücherei an diesem Freitag ausnahmsweise ab 15.30 Uhr.

