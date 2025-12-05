Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Messerattacke Illerkirchberg – 14-jähriges Mädchen auf dem Schulweg getötet: Tat erschütterte die ganze Gemeinde im Alb-Donau-Kreis

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Asyl / Asylpolitik, Baden-Württemberg, Berlin, Deutschland-News, Hamburg, Politik

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-Messerattacke-in-Illerkirchberg-Messerangriff-Baden-Württemberg

Messerattacke Illerkirchberg14-jähriges Mädchen auf dem Schulweg getötet: Tat erschütterte die ganze Gemeinde im Alb-Donau-Kreis – Heute vor drei Jahren, am Morgen des 5. Dezember 2022, ereignete sich in Illerkirchberg bei Ulm eine grausame Tat, die bundesweit Entsetzen auslöste: Zwei Schülerinnen wurden auf dem Schulweg brutal mit einem Messer angegriffen – eine von ihnen verlor ihr Leben.

Es ist ein Montagmorgen wie jeder andere, als gegen 7:30 Uhr zwei Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren auf dem Weg zur Schule plötzlich von einem Mann attackiert werden. Der Täter sticht mit einem Messer auf sie ein. Die 14-Jährige erliegt später im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen, ihre ein Jahr jüngere Freundin überlebt schwer verletzt.

Mittelrhein-Tageblatt-Chronologie-des-Schreckens-Straftaten-von-Flüchtlingen

Tatverdächtiger flüchtet in Flüchtlingsunterkunft

Der mutmaßliche Täter: ein 27-jähriger Asylbewerber aus Eritrea, der in einer nahegelegenen Flüchtlingsunterkunft untergebracht war. Nach der Tat flüchtet er dorthin zurück. Die Polizei kann ihn dort kurze Zeit später verletzt festnehmen. Ein Messer, das als mutmaßliche Tatwaffe gilt, wird bei ihm sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft erließ später Haftbefehl wegen Mordes und versuchten Mordes. Der Beschuldigte verweigerte bislang jede Aussage.

Ein Dorf im Schockzustand – eine nationale Debatte entbrennt

Die kleine Gemeinde Illerkirchberg stand nach der Tat unter Schock. Notfallseelsorger wurden eingesetzt, Schulen boten psychologische Betreuung an. In ganz Deutschland löste der Vorfall eine intensive Debatte über die Sicherheit auf Schulwegen, den Umgang mit auffälligen Asylbewerbern und die Herausforderungen der Integrationspolitik aus.

Banner Kundengewinnung SEO Agentur Online Marketing Webdesign

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) mahnte zur Besonnenheit und warnte vor pauschalen Vorverurteilungen gegenüber Geflüchteten. Auch die Eltern der überlebenden Schülerin wandten sich in einem offenen Brief an die Öffentlichkeit und appellierten, die Tat nicht für politische Hetze zu missbrauchen.

Bis heute offene Fragen

Drei Jahre nach der Tat bleiben viele Fragen unbeantwortet. Das genaue Tatmotiv ist unklar – Hinweise auf eine religiöse oder politische Motivation gibt es nicht. Die Ermittlungen konzentrieren sich bis heute auch auf die psychische Verfassung des Täters.

Banner Seo-Agentur - In 60 Sekunden auf Seite 1 bei Google

Die Messerattacke von Illerkirchberg hat tiefe Spuren hinterlassen – in der Gemeinde, in den Familien der Opfer, und in der öffentlichen Diskussion über innere Sicherheit, Integration und den Rechtsstaat. Der brutale Angriff erinnert bis heute daran, wie verletzlich unsere Gesellschaft sein kann – und wie wichtig es ist, wachsam zu bleiben, ohne in pauschale Verurteilungen zu verfallen (hk).

Das könnte Sie auch interessieren ...

Tipp: So schützen Sie sich vor gefährlichen Noroviren

Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) stellt 100.000 Euro aus Kollekten für Klagen von afghanischen Schutzsuchenden gegen die BRD zur Verfügung!

Krebserkrankung Thomas Gottschalk: seltener, besonders aggressiver Krebs diagnostiziert

DIGNITAS - Menschenwürdig leben - Menschenwürdig sterben: Ludwig A. Minelli legt sich zur Ruhe

13. Dezember 2025: Saunanacht im Vahrenwalder Bad Hannover

Adventskonzert der Stadtkapelle Saarbrücken am 7. Dezember in der Stiftskirche St. Arnual

Briefe gegen Einsamkeit, weihnachtliche Tauschbörse und lebendige Adventskalender - Die Adventszeit in der Stadtbibliothek Mannheim

Adventskonzert in der Tiefgarage unter dem Mannheimer Stadthaus am 2. Adventssonntag

Weihnachtsmarkt Soest & Öffentliches Weihnachtssingen auf dem Petrikirchhof Süd

Kulturmarkt in der Fruchthalle Kaiserslautern - Mode, Kunst und Handwerk ab dem 27. November

Gendern spaltet das Land - warum immer mehr Menschen genug davon haben

Weihnachtsmarkt Hannover 2025 in der Altstadt startet am Montag

Christina Baum (AfD): Impfschäden durch Corona-Impfstoffe endlich anerkennen

Bundesverfassungsgericht erklärt § 217 StGB für verfassungswidrig - Was das für die Sterbehilfe bedeutet

Selbstbestimmtes Sterben: Wie Deutschland über Sterbehilfe und assistierten Suizid diskutiert

Erster Nachtfrost: Mitternachtsbus in Hamburg bringt nachts heiße Getränke für obdachlose Menschen

Schlagworte: #05.12.2022 #05.12.2025 #13-Jährige #14-Jährige #14-jähriges Mädchen auf dem Schulweg getötet #5. Dezember 2022 #Aktuell #Angriff auf Kinder #Asyl #Asylant Tat #Asylbewerber #Asylbewerber Gewalt #Asyldebatte #Asylpolitik #Baden-Württemberg #Bundesdebatte #Deutschland 2022 #Deutschland Asylkriminalität #Eritrea #Ermittlungen #Flüchtling #Flüchtling als Täter #Flüchtling tötet Mädchen #Flüchtlingsdebatte #Flüchtlingskriminalität #Flüchtlingspolitik #Flüchtlingspolitik Kritik #Flüchtlingsproblem #Flüchtlingsunterkunft #Flüchtlingsunterkunft Illerkirchberg #Generalverdacht #Gewalt an Kindern #Gewalt durch Migranten #Gewalt gegen Kinder #Gewaltverbrechen #Haftbefehl #Hetze #hk #Illerkirchberg #Illerkirchberg News #Illerkirchberg Tragödie #Innenminister Strobl #Innenministerium #Innenpolitik #Instrumentalisierung #Integration #Integration gescheitert #junge Opfer #Justiz #Kinder als Opfer #Kriminalität #Kriminalität Flüchtlinge #Kriminalität Zuwanderung #Kriminalstatistik #Landeskriminalamt #Mädchen erstochen #Mädchen getötet #Mädchen getötet Schulweg #Mädchen Opfer #Mädchen stirbt #Messer #Messerangriff #Messerangriff Flüchtling #Messerangriff Schule #Messerattacke #Messerattacke Illerkirchberg #Messerkriminalität #Messerverbrechen #Messerverbrechen Deutschland #Migration #Migrationspolitik #Mord #Mord durch Migrant #Mordermittlungen #Nachrichten #News #Notfallseelsorge #offene Gesellschaft #Opfer Mädchen #Politik #politische Diskussion #Polizei #psychische Auffälligkeit #psychische Erkrankung #Schule Gewalt #Schulpsychologen #Schultat #Schulweg #Schulweg Deutschland #Schulweg Sicherheit #Schulweg Tragödie #Schulweg Übergriff #Schulweg-Attacke #Schulweg-Mord #schwer verletzt #Sicherheitsdebatte #Sicherheitslage #Sicherheitslücke #Straftat Asylbewerber #Tat Dezember 2022 #Tat in Baden-Württemberg #Tat in Deutschland #Täter ohne Motiv #Tatmotiv #Tatort Schule #Tatverdacht #Tatverdächtiger #Tatverdächtiger Eritreer #Tatverdächtiger schweigt #Thomas Strobl #Tötungsdelikt #Tötungsdelikt Schulweg #Tragödie #Ulm #Ulm Nachrichten #Versuchter Mord #Zuwanderung

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com