Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Tipp: So schützen Sie sich vor gefährlichen Noroviren

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Bayern, Blog-G, Buntes, Deutschland-News, Thema Gesundheit, Themen und Tipps A - R, Themen und Tipps S - Z, Verbraucher-Tipps

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-Gesundheit-Krankheit-Prävention-Naturheilkunde-Vitamine-Mineralstoffe

Tipp: So schützen Sie sich vor gefährlichen NorovirenSchnell und heftig schlagen Noroviren zuFür Kleinkinder und Ältere kann der Brechdurchfall lebensgefährlich werden!

Baierbrunn (ots)Würde man einen Erreger erfinden wollen, der möglichst schnell viel Schaden anrichtet – vielleicht käme man auf so etwas wie das Norovirus„Man könnte von Noroviren als den perfekten Krankheitserregern sprechen“, sagt Dr. Sandra Niendorf, Leiterin des Konsiliarlabors für Noroviren am Robert Koch-Institut. Die Krankheit bricht schlagartig aus – oft innerhalb weniger Stunden, meist mit heftigem Erbrechen. Durch die dabei entstehenden hochinfektiösen Schwebeteilchen, sogenannte Aerosole, verbreiten sich die Erreger rasend schnell – ähnlich wie bei Corona. Wie man sich bei einer Infektion verhalten sollte, erklärt das Gesundheitsmagazin „Apotheken Umschau“.

Natur Praxis Gesundheit durch die Kraft der Natur

Auf konsequente Hygiene achten

Noroviren sind zudem extrem widerstandsfähig, selbst viele Desinfektionsmittel und Kälte können den Viren kaum etwas anhaben. Wer sie mit Hitze loswerden will, muss ihnen mit mindestens 60 Grad Celsius einheizen. Eine Infektion mit Noroviren führt zu stärksten Magen-Darm-Symptomen: Bauchschmerzen, Übelkeit, schwallartiges Erbrechen und fast immer auch wässriger Durchfall. Der Körper verliert dadurch sehr schnell sehr viel Flüssigkeit. Gerade für ältere Menschen könne das lebensgefährlich sein, sagt Prof. Dr. Christoph Lübbert, Chefarzt für Infektiologie am Klinikum St. Georg und am Universitätsklinikum Leipzig. Gleiches gilt für Babys und Kleinkinder. Bei einer Infektion ist es daher besonders wichtig, den Flüssigkeitsverlust auszugleichen. Dazu eignen sich Elektrolytlösungen aus der Apotheke, gezuckerter schwarzer Tee mit etwas Salz oder auch Brühen.

Können Betroffene keine Flüssigkeit aufnehmen, haben sie trockene Lippen und wenig Urin, sollten sie im Zweifel zu Arzt oder Ärztin. Denn dann ist eventuell eine Flüssigkeitszufuhr über den Tropf nötig. Die gute Nachricht: So schnell, wie die Symptome kommen, so schnell gehen sie wieder. Nach zwölf bis 48 Stunden sind sie meistens wieder abgeklungen. Aber: Erkrankte sollten für mindestens 14 Tage weiterhin auf eine besonders konsequente Hände- und Toilettenhygiene achten, da die Viren mit dem Stuhl noch bis zu zwei Wochen nach der Infektion ausgeschieden werden können, in manchen Fällen sogar noch länger.

Holger Korsten ganzheitliche Gesundheits- und Ernährungsberatung

Toilette mit antiviralen Mitteln desinfizieren

Eine Impfung gegen Noroviren gibt es bislang nicht. A und O beim Schutz vor Ansteckung ist Hygiene, also Händewaschen mit Seife. Klingt selbstverständlich, passiert aber in der Praxis viel zu selten. „Wir wissen, dass ein Großteil der Bevölkerung sich nicht an die einfachsten Regeln hält“, sagt Dr. Jana Schroeder, Chefärztin des Instituts für Krankenhaushygiene und Mikrobiologie der Stiftung Mathias-Spital Rheine. Wer sich im Falle einer Infektion die Hände zusätzlich desinfizieren möchte, sollte alkoholhaltige Mittel mit passender Kennzeichnung („viruzid“, „begrenzt viruzid PLUS“) verwenden. Nur sie wirken gegen Noroviren, berichtet die „Apotheken Umschau“.

Da die Erreger bis zu 14 Tage auf Oberflächen überleben, sollten Kontaktflächen wie Toilette, Spülkasten oder Türgriffe mit antiviralen Mitteln desinfiziert werden – am besten nach jedem Toilettengang. Weil die Aerosole, die beim Erbrechen in die Luft geschleudert werden, hochinfektiös sind, sollten Angehörige oder Pflegepersonen OP- oder FFP2-Masken tragen.

Das Gesundheitsmagazin „Apotheken Umschau“ 12A/2025 ist aktuell in den meisten Apotheken erhältlich. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.apotheken-umschau.de sowie auf FacebookInstagram und YouTube.

Wellness- und Entspannungsmusik

***
Text: Wort & Bild Verlagsgruppe – Gesundheitsmeldungen

Das könnte Sie auch interessieren ...

Messerattacke Illerkirchberg – 14-jähriges Mädchen auf dem Schulweg getötet: Tat erschütterte die ganze Gemeinde im Alb-Donau-Kreis

Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) stellt 100.000 Euro aus Kollekten für Klagen von afghanischen Schutzsuchenden gegen die BRD zur Verfügung!

Krebserkrankung Thomas Gottschalk: seltener, besonders aggressiver Krebs diagnostiziert

DIGNITAS - Menschenwürdig leben - Menschenwürdig sterben: Ludwig A. Minelli legt sich zur Ruhe

13. Dezember 2025: Saunanacht im Vahrenwalder Bad Hannover

Adventskonzert der Stadtkapelle Saarbrücken am 7. Dezember in der Stiftskirche St. Arnual

Briefe gegen Einsamkeit, weihnachtliche Tauschbörse und lebendige Adventskalender - Die Adventszeit in der Stadtbibliothek Mannheim

Adventskonzert in der Tiefgarage unter dem Mannheimer Stadthaus am 2. Adventssonntag

Weihnachtsmarkt Soest & Öffentliches Weihnachtssingen auf dem Petrikirchhof Süd

Kulturmarkt in der Fruchthalle Kaiserslautern - Mode, Kunst und Handwerk ab dem 27. November

Gendern spaltet das Land - warum immer mehr Menschen genug davon haben

Weihnachtsmarkt Hannover 2025 in der Altstadt startet am Montag

Christina Baum (AfD): Impfschäden durch Corona-Impfstoffe endlich anerkennen

Bundesverfassungsgericht erklärt § 217 StGB für verfassungswidrig - Was das für die Sterbehilfe bedeutet

Selbstbestimmtes Sterben: Wie Deutschland über Sterbehilfe und assistierten Suizid diskutiert

Erster Nachtfrost: Mitternachtsbus in Hamburg bringt nachts heiße Getränke für obdachlose Menschen

Schlagworte: #05.12.2025 #Aktuell #Apotheken Umschau #Desinfektionsmittel #Flüssigkeitszufuhr #Gesundheit #Gesundheitsmagazin #Gesundheitspolitik #Gesundheitsratgeber #Gesundheitstipps #Gesunheitsnews #Magen-Darm-Symptomen #Medizin #Nachrichten #News #Noroviren #Ratgeber #Robert Koch-Institut #Schutz vor Noroviren #Schwebeteilchen #So schützen Sie sich vor gefährlichen Noroviren #stärksten Magen-Darm-Symptomen #Tipp

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com