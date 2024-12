Posted in

Historische Ereignisse am 24. Dezember: Eine Zeitreise durch die Geschichte

Am 24. Dezember 1968 hielt die Welt den Atem an: Zum ersten Mal umkreiste eine menschliche Besatzung den Mond und lieferte mit dem „Earthrise“-Foto von Apollo 8 ein Bild, das unser Verständnis der Erde und ihres Platzes im Universum veränderte. Doch der Heiligabend birgt noch viele weitere bedeutende Momente der Geschichte.

1717: Die Weihnachtsflut an der Nordsee fordert Tausende Leben

Eine der verheerendsten Sturmfluten in der Geschichte der Nordsee trifft die Küsten von den Niederlanden bis nach Dänemark. Rund 11.500 Menschen verlieren ihr Leben. Die Katastrophe hinterlässt tiefe Spuren in den betroffenen Regionen und prägt den Küstenschutz nachhaltig.

1777: James Cook entdeckt die Weihnachtsinsel

Während seiner dritten Entdeckungsreise stößt James Cook auf ein kleines Eiland im Indischen Ozean, das er aufgrund des Datums seiner Entdeckung „Weihnachtsinsel“ nennt. Die Insel bleibt bis heute ein Teil der globalen Geschichte der Erforschung neuer Gebiete.

1800: Attentatsversuch auf Napoleon Bonaparte

In Paris kommt es zu einem missglückten Anschlag auf Napoleon Bonaparte. Die sogenannte „Höllenmaschine“, eine mit Sprengstoff beladene Kutsche, explodiert, doch Napoleon entkommt unverletzt. Das Ereignis schärft sein Sicherheitsbewusstsein und verändert die politische Landschaft Frankreichs.

1818: Die Geburt des Weihnachtsklassikers „Stille Nacht, heilige Nacht“

Joseph Mohr und Franz Xaver Gruber schaffen ein Stück Musikgeschichte: In einer kleinen Kirche im österreichischen Oberndorf wird „Stille Nacht, heilige Nacht“ erstmals aufgeführt. Das Lied wird später zu einem der bekanntesten Weihnachtslieder der Welt.

1874: Gründung der Maschinenfabrik August Göricke

In Bielefeld entsteht die Maschinenfabrik August Göricke. Aus bescheidenen Anfängen entwickelt sich das Unternehmen zu einem der führenden Fahrradhersteller Deutschlands und prägt die Mobilität vieler Generationen.

1913: Gründung von Fitch Ratings

Eine der heute führenden internationalen Ratingagenturen, Fitch Ratings, wird in den USA gegründet. Sie spielt bis heute eine Schlüsselrolle in der Bewertung von Kreditrisiken und finanziellen Stabilitäten weltweit.

1929: Feuer im Weißen Haus

Ein Brand zerstört den Westflügel des Weißen Hauses in Washington D.C. Das Ereignis sorgt für große Aufregung, doch das Gebäude wird wiederaufgebaut und modernisiert, um zukünftige Schäden zu vermeiden.

1930: Erstes elektronisches Fernsehbild

Manfred von Ardenne revolutioniert die Technologie: In einem Labor wird erstmals ein elektronisches Fernsehbild gezeigt. Diese Innovation markiert den Beginn einer neuen Ära der Kommunikation und Unterhaltung.

1951: Premiere der Oper „Amahl and the Night Visitors“

NBC strahlt erstmals die Weihnachtsoper von Gian Carlo Menotti aus. Die berührende Geschichte eines armen Jungen und seiner Begegnung mit den Heiligen Drei Königen begeistert ein Millionenpublikum und wird zu einem Weihnachtsklassiker.

1953: Patentierung der Paul-Falle

Die Physiker Wolfgang Paul und Helmut Steinwedel melden die Paul-Falle zum Patent an. Dieses bahnbrechende Gerät ermöglicht die Speicherung geladener Teilchen und ist ein Meilenstein in der Quantenphysik.

1968: Apollo 8 und der Erdaufgang

Mit Apollo 8 umkreist erstmals eine menschliche Besatzung den Mond. Das Foto „Earthrise“, aufgenommen von William Anders, wird zu einem Symbol der Zerbrechlichkeit und Schönheit unseres Planeten.

1991: Russland im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen

Russland übernimmt den ständigen Sitz der Sowjetunion im UN-Sicherheitsrat. Dieses Ereignis symbolisiert den Übergang von der Sowjetunion zur Russischen Föderation und markiert einen Wendepunkt in der Weltpolitik.

2003: Verkündung des Hartz-IV-Gesetzes

Das „Vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ wird veröffentlicht. Es verändert das deutsche Sozialwesen grundlegend und bleibt ein kontroverses Thema in der politischen und sozialen Diskussion.

2012: Ende von Newsweek in Print

Die letzte Printausgabe des renommierten Nachrichtenmagazins „Newsweek“ erscheint. Damit endet eine Ära des klassischen Journalismus, und der Fokus wird auf digitale Formate verlagert.

2013: Postume Begnadigung für Alan Turing

Königin Elisabeth II. rehabilitiert den britischen Mathematiker Alan Turing. Seine Verurteilung wegen Homosexualität 1952 und sein tragischer Tod 1954 werden als Symbol für Ungerechtigkeit und Diskriminierung betrachtet.

Die historischen Ereignisse am Heiligabend zeigen eindrucksvoll, wie vielseitig die Bedeutung dieses Tages in der Geschichte ist – von kulturellen Meisterwerken über technische Innovationen bis hin zu politischen Meilensteinen.

