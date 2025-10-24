Mutmaßliche Gruppenvergewaltigung in Heinsberg (NRW) – 17-Jährige soll von 5 Syrern missbraucht worden sein – Heinsberg (NRW) – Ein schockierender Fall erschüttert derzeit die Region Heinsberg in Nordrhein-Westfalen. Eine 17-jährige Jugendliche soll am Sonntagabend Opfer einer mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung geworden sein. Nach Angaben der Polizei und der Staatsanwaltschaft Aachen sitzen fünf Männer syrischer Staatsangehörigkeit im Alter zwischen 17 und 26 Jahren in Untersuchungshaft.
Nach bisherigen Erkenntnissen soll die Tat am Sonntagabend (19. Oktober 2025) in einem Wohnhaus in Heinsberg stattgefunden haben. Das Opfer kannte demnach mindestens einen der Verdächtigen bereits persönlich. Medienberichten zufolge soll die Jugendliche in eine Wohnung gelockt und dort von mehreren Männern sexuell missbraucht worden sein.
Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) nahm noch am Abend vier Tatverdächtige fest. Ein weiterer Mann stellte sich kurz darauf freiwillig der Polizei. Alle fünf Beschuldigten wurden dem Haftrichter vorgeführt und befinden sich nun in Untersuchungshaft.
Die Ermittlungen führt die Staatsanwaltschaft Aachen gemeinsam mit der Kriminalpolizei Heinsberg. Aufgrund des sensiblen Tatvorwurfs werden derzeit keine weiteren Details bekannt gegeben. Zum Schutz der Betroffenen und der laufenden Ermittlungen bitten die Behörden um Zurückhaltung bei Spekulationen.
Laut t-online und der Aachener Zeitung handelt es sich bei allen fünf Verdächtigen um syrische Staatsangehörige, die bereits seit mehreren Jahren in Deutschland leben. Zu ihrem Aufenthaltsstatus machten die Behörden bislang keine Angaben.
Offizielle politische Reaktionen blieben bislang aus. Allerdings sorgt der Fall in sozialen Medien für heftige Diskussionen – insbesondere, weil ähnliche Taten in jüngster Zeit mehrfach öffentliches Entsetzen ausgelöst haben. Vertreter verschiedener Parteien mahnen in ersten Kommentaren eine sachliche und rechtsstaatlich korrekte Aufklärung an.
Die Polizei und die Staatsanwaltschaft betonen, dass die Ermittlungen noch andauern. Für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung, bis ein rechtskräftiges Urteil vorliegt. (hk)
