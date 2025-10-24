Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Mutmaßliche Gruppenvergewaltigung in Heinsberg (NRW) – 17-Jährige soll von 5 Syrern missbraucht worden sein

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Asyl / Asylpolitik, Buntes, Deutschland-News, Nordrhein-Westfalen, Politik, Religion, Themen und Tipps A - R

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-Gruppenvergewaltigung-in-Heinsberg-NRW-von-5-Syrern

Mutmaßliche Gruppenvergewaltigung in Heinsberg (NRW)17-Jährige soll von 5 Syrern missbraucht worden seinHeinsberg (NRW) – Ein schockierender Fall erschüttert derzeit die Region Heinsberg in Nordrhein-Westfalen. Eine 17-jährige Jugendliche soll am Sonntagabend Opfer einer mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung geworden sein. Nach Angaben der Polizei und der Staatsanwaltschaft Aachen sitzen fünf Männer syrischer Staatsangehörigkeit im Alter zwischen 17 und 26 Jahren in Untersuchungshaft.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll die Tat am Sonntagabend (19. Oktober 2025) in einem Wohnhaus in Heinsberg stattgefunden haben. Das Opfer kannte demnach mindestens einen der Verdächtigen bereits persönlich. Medienberichten zufolge soll die Jugendliche in eine Wohnung gelockt und dort von mehreren Männern sexuell missbraucht worden sein.

Mittelrhein-Tageblatt-Chronologie-des-Schreckens-Straftaten-von-Flüchtlingen

Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) nahm noch am Abend vier Tatverdächtige fest. Ein weiterer Mann stellte sich kurz darauf freiwillig der Polizei. Alle fünf Beschuldigten wurden dem Haftrichter vorgeführt und befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen führt die Staatsanwaltschaft Aachen gemeinsam mit der Kriminalpolizei Heinsberg. Aufgrund des sensiblen Tatvorwurfs werden derzeit keine weiteren Details bekannt gegeben. Zum Schutz der Betroffenen und der laufenden Ermittlungen bitten die Behörden um Zurückhaltung bei Spekulationen.

Laut t-online und der Aachener Zeitung handelt es sich bei allen fünf Verdächtigen um syrische Staatsangehörige, die bereits seit mehreren Jahren in Deutschland leben. Zu ihrem Aufenthaltsstatus machten die Behörden bislang keine Angaben.

Offizielle politische Reaktionen blieben bislang aus. Allerdings sorgt der Fall in sozialen Medien für heftige Diskussionen – insbesondere, weil ähnliche Taten in jüngster Zeit mehrfach öffentliches Entsetzen ausgelöst haben. Vertreter verschiedener Parteien mahnen in ersten Kommentaren eine sachliche und rechtsstaatlich korrekte Aufklärung an.

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft betonen, dass die Ermittlungen noch andauern. Für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung, bis ein rechtskräftiges Urteil vorliegt. (hk)

500 lizenzfreie Bilder kostenlos

Mutmaßliche Gruppenvergewaltigung in Heinsberg (NRW) Quellen

t-online.de, Aachener Zeitung, n-tv.de, aktuellinformiert.de, Polizei Aachen

Das könnte Sie auch interessieren ...

Herzinfarkt & Schlaganfall vorbeugen - Die besten Getränke für gesunde Arterien

Meinungsfreiheit unter Druck - Deutschland auf dem Weg in den Einschüchterungsstaat?

Dauerbewachung für leere Scholz-Wohnung in Hamburg Altona kostet Millionen Steuergeld

Erstes Irish Film Festival im Filmhaus Saarbrücken vom 30. Oktober bis 1. November

BPOLI-WEIL: Abgeschobener Syrer versucht erneut nach Deutschland einzureisen

Weihnachtskonzert im Bürgerhaus Dudweiler für Seniorinnen und Senioren des Stadtbezirks Dudweiler am 18. November

Peter Felser/Martin Sichert (AfD): China-Abhängigkeit bei Medikamentenversorgung reduzieren

Sozialverband VdK warnt vor Anstieg der Wohnungslosigkeit

Das Leben könnte so leicht sein, wenn nicht immer die größten Esel ganz oben säßen

Schutz vor Erkältungsviren: Vitamin C, Nasenspray, Händewaschen - Was schützt wirklich?

Martin Sichert (AfD): Kontaktgebühr bei Arztbesuchen ist Diskriminierung von einheimischen Beitragszahlern

KUBICKI-Kolumne: Wenn Angst den Verstand besiegt

René Springer (AfD): Leistungen für Ukrainer nach dem Asylbewerberleistungsgesetz statt Vollversorgung

Orte der Begegnung in Rotenburg (Wümme) - Freizeitangebote für ältere Menschen

Maronenfest 2025 im Saarbrücker Zoo am 18. und 19. Oktober

Kulturnacht Schwerin 2025 - am 25. Oktober erwarten 20 Kulturorte Besucher in der längsten Nacht des Jahres

Schlagworte: #19. Oktober 2025 #19.10.2025 #24.10.2025 #Aktuell #Flüchtlinge #Gruppenvergewaltigung #Gruppenvergewaltigung in Heinsberg #Heinsberg #Jugendliche #Justiz #Kriminalität #Nachrichten #News #NRW #Polizei #Polizei Aachen #SEK #Sexualdelikt #Sicherheit #Staatsanwaltschaft Aachen #Syrer #Untersuchungshaft

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com