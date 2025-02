Neues Rekordjahr für Dubai: 18,72 Millionen internationale Besucher 2024

Dubai begrüßte im vergangenen Jahr neun Prozent mehr internationale Besucher als im Vorjahr dank einer fundierten Wachstumsstrategie

640.000 Übernachtungsgäste aus dem deutschen Markt, ein Zuwachs von elf Prozent

DET arbeitet mit Interessenvertretern und Partnern aus dem gesamten touristischen Spektrum zusammen, um mit globalen Kampagnen und Großevents ein unvergleichliches Reiseziel zu präsentieren

DET konzentriert sich auf die weitere Diversifizierung des Angebots der Stadt, dazu zählen Infrastrukturentwicklungen und strategische Pläne, die das Erlebnis für Besucher und Einwohner weiter verbessern werden

Frankfurt/Dubai, 12. Februar 2025 – Wie aus den aktuellen Daten des Dubai Department of Economy and Tourism (DET) hervorgeht, begrüßte Dubai von Januar bis Dezember 2024 insgesamt 18,72 Millionen internationale Übernachtungsgäste, ein Zuwachs von neun Prozent im Vergleich zum Vorjahr, der den bisherigen Rekord von 17,15 Millionen aus dem Jahr 2023 übertrifft. Als Ganzjahresreiseziel verzeichnete Dubai für 2024 insgesamt 640.000 Übernachtungsgäste aus dem deutschen Markt, ein Zuwachs von elf Prozent zum Vorjahr. Deutschland bleibt damit weiterhin einer der wichtigsten Quellmärkte für Dubai.

Erfolgreiche lokale und internationale Partnerschaften, kreative und zielgerichtete globale Kampagnen und Großevents gehörten zu den wichtigsten Faktoren, die Dubais Tourismussektor im Jahr 2024 zu einem weiteren Rekordjahr verholfen haben. Die Leistung baut einerseits auf Dubais Rang als weltweit führende Stadt für ausländische Direktinvestitionen in den Tourismus und andere Sektoren auf – so geht es aus den „fDi Markets“-Daten der Financial Times Ltd. für das erste Halbjahr 2024 hervor. Zudem beruht sie auf der Ankündigung wichtiger Infrastrukturprojekte, wie dem Ausbau des Al Maktoum International Airport (DWC). In Kombination sorgen diese Maßnahmen für strategisches Wachstum und ein optimiertes Reiseerlebnis für alle Besucher und Einwohner der Stadt.

Issam Kazim, CEO der Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing (Visit Dubai): „Dubais bemerkenswerte touristische Performance im Jahr 2024 spiegelt das nachhaltige Engagement und die strategischen Bemühungen unseres umfangreichen Netzwerks von Partnern und Stakeholdern wider. Unsere Marktstrategie, die auf maßgeschneiderten und diversifizierten Kampagnen aufbaut, hat entscheidend dazu beigetragen, der Welt Dubais vielfältiges touristisches Angebot zu präsentieren. Zudem haben wir starke Partnerschaften mit Organisationen und Einzelpersonen des privaten und öffentlichen Sektors aufgebaut, um unsere globale Reichweite zu erhöhen und Dubai als führendes Zentrum für Wirtschaft, Freizeit und Innovation zu fördern. Diese Kooperationen haben nicht nur unsere internationalen Verbindungen intensiviert, sondern Dubai auch zu einem bevorzugten Reiseziel für neue und wiederkehrende Besucher gemacht, von denen sich immer mehr entschließen, sich dauerhaft in der Stadt niederzulassen. Ein starkes Gemeinschaftsgefühl unter den fast 200 Nationalitäten, die in Dubai leben, führt auch dazu, dass sich mehr Einwohner für die Stadt einsetzen und ihre Freunde und Familienangehörigen dazu einladen, Dubai selbst zu erleben. Wir möchten diese Dynamik 2025 weiter ausbauen und verpflichten uns dazu, die höchsten Servicestandards aufrechtzuerhalten und kontinuierlich Innovationen zu entwickeln, um die Erwartungen der Besucher zu übertreffen, sei es für Erst-Besucher oder für treue Stammgäste und Einwohner, die die Stadt erkunden und ihr Lifestyleangebot genießen möchten.“

Spannende Neueröffnungen im Hotelbereich

Eine wichtige Rolle beim stetig wachsenden Erfolg der Destination Dubai spielen die Hotels, darunter auch etliche hochkarätige Neueröffnungen, wie das One&Only One Za’abeel, SIRO One Za’abeel und The Lana Dorchester Collection. Das Hotelangebot in Dubai umfasste Ende Dezember 2024 insgesamt 154.016 verfügbare Zimmer in 832 Hotelbetrieben, verglichen mit 150.291 Zimmern in 821 Betrieben im Jahr 2023. Laut STR-Daten liegt Dubai bezüglich Gesamtbestands an Zimmern deutlich vor anderen großen globalen Städten wie New York, Bangkok, Paris und Singapur und fast gleichauf mit London. Darüber hinaus werden 2025 erstklassige Hoteleröffnungen wie das Jumeirah Marsa Al Arab und Mandarin Oriental Downtown sicherstellen, dass die Stadt der ständig wachsenden Nachfrage von Besuchern und Einwohnern stets gerecht wird. Die hohe Qualität der Hotels in Dubai wird weiterhin anerkannt – so wurde The Lana auf Platz 23 der „The World‘s 50 Best Hotels“ Liste gewählt und Atlantis The Royal belegte Platz 9.

Die Leistung bei den wichtigsten Hotelkennzahlen blieb auch 2024 stark: Die durchschnittliche Belegung der Hotels stieg 2024 von 77,4 Prozent im Jahr 2023 auf 78,2 Prozent und die Zahl der gebuchten Übernachtungen erreichte seinen bisherigen Höchststand von 43,03 Millionen, was einem Wachstum von 3 Prozent im Vergleich zu 2023 entspricht. Die durchschnittliche Tagesrate (ADR) von 538 AED spiegelt das Engagement des Gastgewerbes wider, allen Budgets und Vorlieben gerecht zu werden. Sie stieg nur geringfügig im Vergleich zum Vorjahr (536 AED). Damit bot Dubai seinen Gästen attraktivere Durchschnittsraten als andere Metropolen, wie etwa Paris, New York, London und Singapur.

Strategische Kampagnen und Partnerschaften

Mit Unterstützung wichtiger Stakeholder und Partner hat DET mit kreativen globalen Kampagnen und Aktivitäten die vielseitige touristische Anziehungskraft der Stadt hervorgehoben und dafür gesorgt, dass Dubai bei internationalen Touristen in aller Munde ist. Zu den bemerkenswertesten globalen Kampagnen im Jahr 2024 gehörte „Dubai, What’s Not To Love?“, die die Stadt als bevorzugtes Reiseziel für den Winter positionierte, während die jüngste Kampagne „If You Go, You Know“ einen neuen Ansatz verfolgt, bei dem die Einwohner Dubais ihre Lieblingsorte in der Stadt präsentierten, um ihre eigenen Landsleute zu ermutigen, alles zu erleben, was die Stadt zu bieten hat.

Unter dem Erlebnis-Claim „Dubai ist wie Du“ launchte DET in Deutschland zum Beginn der Herbst-Winter-Reisezeit eine eigens für den DACH-Markt konzipierte Kampagne, um die Bekanntheit und Relevanz der beliebten Strandmetropole als ideale Urlaubs- und Erlebnisdestination noch weiter zu stärken. Die „Dubai-ist-wie-Du“-Spots wurden mit deutschsprachigen Protagonisten vor Ort gedreht.

Weltweite Anerkennung

Die beeindruckende Leistung des Tourismus- und Gastgewerbes in Dubai im Jahr 2024 wurde weltweit mit einer Reihe von Auszeichnungen und Preisen gewürdigt. Bei den 31. jährlichen World Travel Awards, die im November 2024 verliehen wurden, erhielt Dubai die Auszeichnung als weltweit führende Shopping- und Messe-Destination. Zudem wurde Mina Rashid zum weltweit führenden Kreuzfahrthafen ernannt, während der Dubai International Airport (DXB) zum führenden Flughafen gekürt wurde. DXB steht außerdem seit zehn Jahren an der Spitze der Liste des Airports Council International (ACI) der verkehrsreichsten internationalen Flughäfen – im Jahr 2024 wurden insgesamt 92,3 Millionen Gäste empfangen. Dubais Ruf als sicheres und für jeden zugängliches Reiseziel wurde in gleich mehreren globalen Indizes anerkannt. Die Metropole gehört zu den fünf sichersten Städten der Welt mit einem Sicherheitsindex von 83,7 – so die Ergebnisse des Numbeo-Sicherheitsindexes Mitte 2024. Laut Executive Nomad Index 2024 des Immobilienberatungsunternehmens Savills hat Dubai zudem seine Position als Top-Destination für langfristige Remote-Arbeit behalten. Und der Global Power City Index (GPCI), der vom Institute for Urban Strategies der Mori Memorial Foundation in Japan herausgegeben wird, erklärte Dubai zum fünften Mal in Folge zur saubersten Stadt der Welt.

Ganzjähriger Veranstaltungskalender

Dubais Eventkalender mit Geschäfts-, Freizeit- und Sportveranstaltungen zieht weiterhin internationale Touristen an. Zu den größten Events im Jahr 2024, die von Dubai Festivals and Retail Establishment (DFRE), einer Abteilung des DET, organisiert werden, gehörten die achte Ausgabe der Dubai Fitness Challenge, die mit 2,7 Millionen Teilnehmern einen neuen Rekord aufstellte, und das Dubai Shopping Festival, das sein 30. Jubiläum feierte. Handelsmessen, Industrieausstellungen und MICE-Veranstaltungen spielten ebenfalls eine entscheidende Rolle für den Anstieg der internationalen Besucherzahlen in Dubai und boten Unternehmen und Unternehmern die Möglichkeit, alle Möglichkeiten zu nutzen, die die Metropole bietet. Zu den wichtigsten Messen, die im Jahr 2024 Tausende von Besuchern und Ausstellern anzogen, gehörten die GITEX Global mit 200.000 Besuchern, der höchsten Besucherzahl in ihrer 44-jährigen Geschichte, die Gulfood (150.000 Besucher) und der Arabian Travel Market (46.000 Besucher). Dubai festigte seine Position als weltweit führende Tagungsdestination und sicherte sich im vergangenen Jahr die Ausrichtung von 437 künftigen Veranstaltungen, die von Dubai Business Events (DBE) und dem offiziellen Convention Bureau der Stadt, durchgeführt wurden. Die Zahl der erfolgreichen Bewerbungen ist im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent gestiegen, und die für 2024 gesicherten Veranstaltungen werden in den kommenden Jahren schätzungsweise 210.731 Delegierte nach Dubai bringen.

Bildung und Zugänglichkeit

Das zum DET gehörende Dubai College of Tourism (DCT) setzte sich weiterhin für hohe Standards und einen Zustrom von Talenten in die Tourismusbranche und verwandte Sektoren ein. Im Jahr 2024 startete das DCT die erste Ausbildung im Nahen und Mittleren Osten im Bereich Kulinarik, die von führenden Branchenpartnern wie Gates Hospitality, Hilton und dem JW Marriott Marquis Hotel Dubai unterstützt wird. Das transformative zweijährige Programm bietet eine neue Quelle für die Rekrutierung und Qualifizierung von Talenten für den ständig wachsenden kulinarischen Sektor in Dubai. Dubai hat sich verpflichtet, die Lebensqualität für Menschen mit besonderen Bedürfnissen zu verbessern, und DCT spielte eine wichtige Rolle dabei, die Stadt auf dem Weg zur ersten Certified Autism Destination™ in der östlichen Hemisphäre zu begleiten. Über seine Online-Schulungsplattform „Dubai Way“ bietet DCT Autismus- und Sensibilisierungstrainings für die Mitarbeiter der Stadt an, die mit Touristen zu tun haben, sowie Kurse für integrativen Service, barrierefreien Tourismus und nachhaltigen Tourismus.

Kulinarische Spitzenleistungen

Die einzigartige Gastronomieszene Dubais hat auch 2024 die reiche multikulturelle Identität der Stadt zum Ausdruck gebracht und die unterschiedlichen Geschmäcker der Einwohner und Besucher bedient. Mit Tausenden von Restaurants – von lokalen Geheimtipps bis hin zu international bekannten Marken – blieb die kulinarische Exzellenz von Dubais Gastronomie auf der internationalen Bühne nicht unbemerkt. Die dritte Ausgabe des MICHELIN Guide Dubai wurde im Juli 2024 veröffentlicht und umfasst 106 Restaurants aus 35 regionalen Küchen, was einer Steigerung von 18 Prozent gegenüber 2023 entspricht. Vier Restaurants wurden mit zwei Sternen ausgezeichnet, 15 mit einem Stern, drei mit einem grünen Stern. Dazu reihen sich 18 Bib Gourmands und 69 von MICHELIN ausgewählte Restaurants ein. Auf der Liste der World’s 50 Best Restaurants 2024 wurde das Trèsind Studio auf Platz 13 als bestes Restaurant im Nahen und Mittleren Osten gekürt, während das Orfali Bros Bistro auf der erweiterten Liste auf Platz 64 landete. Die kulinarische Exzellenz der Stadt wurde auch bei der jüngsten Bekanntgabe der Middle East & North Africa’s 50 Best Restaurants 2025 belohnt, bei der die Stadt 19 Plätze belegte, darunter die drei Top-Platzierungen. Mit der Eröffnung von gastronomisch ausgerichteten Projekten wie dem J1 Beach ergeben sich für weitere F&B-Konzepte neue Erfolgsaussichten und die Option auf weltweite Anerkennung.

Wie geht es weiter mit dem Tourismus in Dubai?

Umfangreiche Infrastrukturentwicklungen und strategische Pläne werden Dubais Tourismussektor im Jahr 2025 und darüber hinaus weiter verbessern sowie Wege für weiteres Wachstum schaffen und sicherstellen, dass sowohl Einwohner als auch Besucher weiterhin ein unvergleichliches Erlebnis in der Stadt genießen können. Am Al Maktoum International Airport (DWC) haben die Arbeiten für das neue Passagierterminal im Wert von 128 Milliarden AED begonnen, das nach seiner vollständigen Inbetriebnahme das größte der Welt sein wird und dem Flughafen letztlich eine jährliche Kapazität von 260 Millionen Passagieren ermöglichen wird. Im Einklang mit dem städtischen Masterplan Dubai 2040 und zur Unterstützung von Initiativen, die Dubai in eine „20-Minuten-Stadt“ verwandeln sollen, wird die Verlängerung der blauen Linie der Dubai Metro 30 Kilometer lang sein, 14 Stationen miteinander verbinden und voraussichtlich rund eine Million Menschen befördern.

DET arbeitet zudem aktiv mit Investoren und Betreibern im Hotel- und Gastgewerbe zusammen, um Möglichkeiten zu erkunden, mehr Marken und neue Optionen in die Stadt zu bringen, um das Angebot für Besucher und Einwohner in neuen und sich entwickelnden Bezirken, einschließlich Palm Jebel Ali und Dubai South, weiter zu diversifizieren. Dies zahlt auf Dubais bestehenden Status als Investitionsmagnet ein. Laut den fDi Markets-Daten der Financial Times Ltd. steht Dubai im ersten Halbjahr 2024 weltweit an erster Stelle, wenn es darum geht, neue ausländische Direktinvestitionen in den Tourismussektor zu sichern.

Dubai wird auch weiterhin Innovationen und neue Technologien wie künstliche Intelligenz und virtuelle Realität nutzen, um für neue und wiederkehrende Besucher personalisierte und immersive Erlebnisse zu schaffen. Die mobile Visit Dubai-App nutzt KI, um maßgeschneiderte Empfehlungen zu geben. Virtuelle Touren ermöglichen es Touristen, Attraktionen vor ihrer Reise zu erkunden. KI wird auch für biometrische Hotel-Check-ins und automatisierte Einreiseprozesse am Dubai International Airport (DXB) eingesetzt, um das Reiseerlebnis weiter zu optimieren.

***

Text: Dubai Department of Economy and Tourism via. Wilde & Partner Communications GmbH