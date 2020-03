Neuffen – Wenn man über Facebook eine Einladung versendet: Party in der Bahnhofstraße läuft sowas von aus dem Ruder

Neuffen (BW) – Zu einem größeren Polizeieinsatz ist es am Samstagabend wegen einer ausufernden Party in der Bahnhofstraße gekommen.

Eine 15-Jährige hatte ursprünglich über einen Messenger-Dienst ihren Freundeskreis zu der Party in ihrem Zuhause eingeladen. Offenbar wurde das Event aber über den Freundeskreis in diversen soziale Medien publik gemacht, was dazu führte, dass sich im Laufe des Abends eine Vielzahl an nicht eingeladenen Gästen in der Wohnung einfand, welche Alkohol tranken und sich zunehmend danebenbenahmen.

Die Gastgeberin wusste sich schließlich nicht mehr zu helfen und alarmierte die Polizei, welche mit mehreren Streifen vor Ort kam und schließlich die Party beendete. Außer einer verschmutzten Wohnung, was vermutlich mehrere Stunden Aufräumen und Putzen zur Folge haben wird, hinterließen die ungebetenen Gäste eine beschädigte Hauseingangstür.

Polizeipräsidium Reutlingen