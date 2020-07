Niedersachsen – Region Hannover: LBEG erteilt Erlaubnis zur Aufsuchung von Erdwärme

Niedersachsen – Region Hannover: Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) hat jetzt der Firma Eavor GmbH die Erlaubnis zur gewerblichen Aufsuchung von Erdwärme erteilt. Das Erlaubnisfeld „Kleefeld“ liegt in der Region Hannover und ist gut 99 Quadratkilometer groß.

Die Firma Eavor hatte am 9. Januar 2020 den Antrag auf Aufsuchung für Erdwärme für gewerbliche Zwecke gestellt. Das Feld „Kleefeld“ zieht sich L-förmig über weite Teile des Stadtgebietes von Hannover ungefähr von Langenhagen über Ricklingen bis Lehrte. Die Erlaubnis beginnt am 1. August 2020 und läuft bis zum 31. Juli 2022.

Mit der Erlaubnis hat sich die Firma Eavor jetzt in einem ersten Schritt das alleinige Recht gesichert, in dem festgelegten Gebiet Erdwärme aufsuchen zu dürfen. Damit sind noch keine technischen Maßnahmen verbunden. Technische Maßnahmen müsste die Firma Eavor gesondert in Form von Betriebsplänen beantragen. Über diese Betriebspläne würde dann das LBEG als Bergbehörde auf der Grundlage des Bundesberggesetzes (BBergG) und des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) unter Beteiligung der Betroffenen sowie der in ihrem Aufgabenbereich berührten Behörden und den Gemeinden als Planungsträgern entscheiden.

Das LBEG hatte die Landeshauptstadt Hannover sowie die Städte Lehrte und Langenhagen in das Vergabeverfahren für die Aufsuchungserlaubnis eingebunden und die betroffenen Gemeinden informiert. Die Kommunen benannten im Rahmen ihrer Stellungnahme keine überwiegenden öffentlichen Interessen, die eine Aufsuchung von Erdwärme ausschließen. Da auch die anderen, im Gesetz aufgeführten Versagungsgründe, nicht zutrafen, hat das LBEG jetzt die Erlaubnis erteilt.

Herausgeber: Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie