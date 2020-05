Pirmasens – Aktueller Hinweis: BSC vom 27. Mai bis zum 2. Juni geschlossen – MobiZ bleibt geöffnet

Pirmasens – Aktueller Hinweis: Das Bürger-Service-Center (BSC) bleibt von Mittwoch, 27. Mai bis einschließlich Dienstag, 2. Juni 2020, für den Publikumsverkehr geschlossen.

Grund dafür ist die Einführung einer landesweit einheitlichen Softwarelösung für alle Melde-, Pass- und Personalausweisbehörden in Rheinland-Pfalz. Durch die Programmumstellung kann die Einrichtung am Exerzierplatz in dieser Zeit keine Anträge und Vorgänge bearbeiten, weshalb an diesen Tagen auch kein Publikumsverkehr möglich ist. Das BCS ist in dieser Zeit auch telefonisch oder per E-Mail nicht zu erreichen.

Die Stadtverwaltung bittet Bürger, für persönliche Vorsprachen unbedingt vorab einen Termin zu vereinbaren und zu erfragen, welche Unterlagen benötigt werden, um das Anliegen zu bearbeiten. Dies hilft, Wartezeiten und Mehrfachbesuche zu vermeiden. Für das BSC können wieder ab Mittwoch, 3. Juni, Termine unter der Telefonnummer 06331/842911 vereinbart werden.

Das Bürger-Service-Center ist montags und dienstags von 8 bis 16 Uhr, mittwochs und freitags von 8 bis 14 Uhr und donnerstags von 8 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

Die Stadtwerke-Mobilitätszentrale (MobiZ) ist von der BSC-Schließung nicht betroffen und zu den üblichen Öffnungszeiten besetzt.

