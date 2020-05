Pirmasens – Gesellschaft: Pakt ruft zu Kleiderspenden für Kinder und Jugendliche auf

Erstellt in

Pirmasens – Gesellschaft: Der Pakt für Pirmasens ruft zu Sachspenden für die Kleiderkammer auf, die bedürftigen Kindern und Jugendliche zugutekommen. Gefragt ist aktuell insbesondere Sommer-Bekleidung.

Benötigt wird außerdem Baby-, Kinder- und Jugendbekleidung (keine Unterwäsche) sowie Schuhe, die frisch gewaschen sind und sich in einwandfreiem Zustand befinden. Gerne werden auch Kinderwagen, Auto-Kindersitze und Babyschalen entgegen genommen. Ebenfalls stark nachgefragt sind in der Kleiderkammer Schulranzen, Sporttaschen sowie Sportbekleidung und –Ausrüstung. Gut erhaltene Spielsachen in vollständigem Zustand sind ebenso willkommen.

Sachspenden werden zu den Öffnungszeiten des Pakt-Koordinierungsbüros entgegen genommen. Die Einrichtung in der Marienstraße 6 ist montags bis donnerstags von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr sowie freitags von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Für Rückfragen stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter telefonisch gerne unter der Rufnummer 06331/14447-40 oder per E-Mail unter pakt@pirmasens.de gerne zur Verfügung.

pakt.pirmasens.de

Stadt Pirmasens