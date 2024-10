POL-LB: Brand Steinhofgasse Weil der Stadt – Wohnungsbrand im 1. Stockwerk eines 3-Parteienhauses

Posted in

Brand Steinhofgasse Weil der Stadt, Ludwigsburg (ots) – Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam es am Donnerstag gegen 16.00 Uhr zu einem Wohnungsbrand in der Steinhofgasse in Weil der Stadt.

Über mehrere Personen wurde per Notruf eine Rauchentwicklung im 1. Stockwerk des 3-Parteienhauses gemeldet.

Die Feuerwehren Weil der Stadt (samt Teilorten) und Leonberg waren mit einem Großaufgebot vor Ort und konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Zu einem Übergreifen auf die Nachbargebäude kam es nicht.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruches befanden sich keine Personen im Gebäude. Die betroffene Wohnung war jedoch im Anschluss nicht mehr bewohnbar.

Es entstand hierbei ein Sachschaden in Höhe von ca. 100.000 Euro. Die beiden Bewohner der betroffenen Wohnung wurden vom Ordnungsamt der Stadt Weil der Stadt anderweitig untergebracht.

Zur Ermittlung der Brandursache wird die Wohnung von Brandermittlern der Polizei untersucht.