Rita Süssmuth ist tot – DÜRR: Mit ihr verliert Deutschland eine herausragende Demokratin und große Persönlichkeit – Zum Tod der früheren Bundesministerin und Bundestagspräsidentin Frau Professorin Dr. Rita Süssmuth erklärt der FDP-Bundesvorsitzende Christian Dürr:
„Der Tod von Prof. Dr. Rita Süssmuth erfüllt uns Freie Demokraten mit großer Trauer. Mit ihr verliert Deutschland eine herausragende Demokratin, die politische Verantwortung stets mit Haltung, Humanität und Weitblick verbunden hat. Ihr Wirken war getragen von der Überzeugung, dass Freiheit und Würde des Einzelnen unantastbar sind und dass Politik den Mut haben muss, auch unbequeme Wahrheiten auszusprechen.
Zu ihren Verdiensten zählt zweifelsohne ihr Einsatz für eine aufgeklärte Gesundheits-, Familien- und Gesellschaftspolitik sowie die Stärkung der Frauenrechte. Als Bundesministerin setzte sie in schwierigen Zeiten auf Aufklärung und Respekt vor individuellen Lebensentwürfen. Gerade ihr Umgang mit der AIDS-Krise bleibt ein Beispiel für mutige Politik gegen Angst und Stigmatisierung.
Als Präsidentin des Deutschen Bundestages prägte Rita Süssmuth den Parlamentarismus in einer Phase tiefgreifender Umbrüche. Sie stärkte die Rolle des Bundestages als Herzstück der Demokratie sowie als Ort des freien Wortes, des fairen Streits und der gemeinsamen Verantwortung. Ihr Amtsverständnis war geprägt von Respekt vor dem Mandat und von der Überzeugung, dass demokratische Institutionen nur durch Vertrauen und Integrität bestehen.
Darüber hinaus stand Rita Süssmuth für Offenheit und Dialog. Ihr Engagement für Bildung und ein weltoffenes Europa beruhte auf dem Vertrauen in die Fähigkeiten des Einzelnen. Rita Süssmuth stand dafür ein, dass Vielfalt eine Stärke sein kann, wenn sie von gemeinsamen Regeln und gegenseitigem Respekt getragen wird.
Über Parteigrenzen hinweg wurde Rita Süssmuth als Brückenbauerin geschätzt. Auch wir Freie Demokraten haben ihr Wirken deshalb mit Hochachtung begleitet. Wir verneigen uns vor einer großen Persönlichkeit. Unser Mitgefühl gilt ihrer Familie und allen, die ihr verbunden waren.“