Sozialverband VDK: Mehr Gerechtigkeit bei Facharztbesuchen: Termingarantie für alle Patienten – Ungleichbehandlung zwischen gesetzlich und privat Versicherten muss aufhören.
Zum Vorstoß des niedersächsischen Gesundheitsministers Andreas Philippi für schnellere Facharzttermine sagt VdK-Präsidentin Verena Bentele:
„Eine Termingarantie, die sicherstellt, dass Patientinnen und Patienten innerhalb von vier Wochen einen Facharzttermin erhalten oder alternativ einen Krankenhaustermin vermittelt bekommen, ist ein richtiger und überfälliger Schritt. Sie trägt dazu bei, Ungleichbehandlungen zwischen gesetzlich und privat Versicherten zu reduzieren und stärkt die Patientenrechte.
Während privat Versicherte deutlich schneller Termine erhalten, wartet ein signifikanter Anteil der GKV-Versicherten länger als vier Wochen auf einen Facharzttermin. Das ist ungerecht und gefährdet ihre Gesundheit. Der VdK unterstützt deshalb den Vorstoß, die Patientensteuerung im Gesundheitswesen zu verbessern und damit effektiv das Problem überlanger Wartezeiten auf Facharzttermine anzugehen.
Auch die Idee, stabil eingestellten chronisch kranken Menschen Jahresrezepte zu ermöglichen, ist sinnvoll. So könnten quartalsweise Arztbesuche entfallen, Bürokratie abgebaut und Ressourcen in der Versorgung gezielt dort eingesetzt werden, wo sie dringend gebraucht werden.“
***
Text “Mehr Gerechtigkeit bei Facharztbesuchen“: Sozialverband VdK Deutschland e.V.