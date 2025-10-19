Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Sam Rivers ist tot: Bassist und Mitgründer von Limp Bizkit wurde nur 48 jahre alt – Mit großer Trauer haben wir erfahren, dass Sam Rivers, Mitgründer und Bassist der US-Nu-Metal-Band Limp Bizkit, im Alter von nur 48 Jahren am Samstag den 18.10.2025 verstorben ist.

Ein Leben für den Bass und die Bühne
Geboren am 2. September 1977 in Jacksonville, Florida, begann Rivers seine musikalische Laufbahn mit Tuba, wechselte später zur Gitarre und schließlich zum Bass – ein Instrument, mit dem er maßgeblich den Sound von Limp Bizkit prägen sollte.
1994 gründete er gemeinsam mit Sänger Fred Durst und Schlagzeuger John Otto die Band, die bald zu einem globalen Phänomen wurde.

Ein Sound mit Wirkung
Rivers’ Basslinien waren kein bloßer Hintergrund – sie waren das Fundament und der Groove, der die Songs von Limp Bizkit trug. In ihren größten Hits hört man ihn deutlich: ob in „Rollin’“, „Break Stuff“ oder „Nookie“. Sein Stil verband Funk, Metal, Hip-Hop-Rhythmen – und machte das, was Nu-Metal ausmacht, mit.
In der offiziellen Mitteilung der Band hieß es:

„Sam Rivers wasn’t just our bass player — he was pure magic. The pulse beneath every song, the calm in the chaos, the soul in the sound.“

Kämpfe und Comeback
Sein Leben war nicht nur von Erfolgen geprägt. 2015 musste Rivers die Band wegen schwerer gesundheitlicher Probleme verlassen – jahrelang war Lebererkrankung infolge starker Alkoholeinnahme der Grund.
Nach einer erfolgten Lebertransplantation kehrte er 2018 zu Limp Bizkit zurück – ein beeindruckender Schritt, der seinen Willen zur Musik und zum Leben zeigte.

Sam Rivers ist tot – Der Abschied

Am 18. Oktober 2025 teilte Limp Bizkit via Instagram mit, dass sie ihren Bruder, Bandkollegen und Herzschlag der Band verloren hätten. https://www.wlbt.com Eine genaue Todesursache wurde bislang nicht veröffentlicht.

Was bleibt
Sam Rivers hinterlässt nicht nur eine beeindruckende Diskographie, sondern auch eine Generation von Musikerinnen und Musikern, die von seinem Bassspiel inspiriert wurden. Wie ein Fan in einem Forum schrieb:

„… I love Sam. His line in Sour is incredible. … But that also made me want a Warwick Streamer forever… it’s still the best bass I’ve ever played.“ Reddit

Sein Groove, seine Präsenz auf der Bühne und sein Herz für die Musik werden unvergessen bleiben. In den Worten seiner Band:

„He was a once-in-a-lifetime kind of human. A true legend of legends. And his spirit will live forever in every groove, every stage, every memory.“ Loudwire+1

In stillem Gedenken
Wir gedenken Sam Rivers – dem Bassisten, Mitgründer, Freund und Musiker – mit großer Dankbarkeit für das, was er geschaffen hat. Möge seine Musik weiterleben, mögen seine Rhythmen weiterschwingen, und mögen seine Familie und seine Band in diesen schweren Stunden Trost finden.

Ruhe in Frieden, Sam – deine Musik endet nie. (hk) 🎸

