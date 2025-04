Speed-Weddings in Mannheim: Blitz-Hochzeit in 10 Minuten

Speed-Weddings in Mannheim – Wer sich entschieden hat, den Bund fürs Leben einzugehen und dies schnell und unkompliziert tun möchte, für den ist vielleicht die „Speed-Wedding“ des Standesamtes Mannheim genau das Richtige. Am Freitag, 27. Juni 2025, und am Montag, 1. Dezember 2025, gibt es die Möglichkeit, kurz und bündig „ja“ zu sagen. Ganz ohne Tamtam, nur im kleinsten Kreise als Paar, im schönen Trausaal des Alten Rathauses am Marktplatz in F1. Die Zeremonie wird dabei bewusst kurzgehalten und konzentriert sich nur auf das Wesentliche. Anstelle der üblichen 30 bzw. 45 Minuten verlässt man nach 10 Minuten als Ehepaar den Saal und kann ins Eheglück starten.

Sowohl Mannheimer als auch Nicht-Mannheimer sind herzlich willkommen, den Bund fürs Leben schnell, klein und unkompliziert in der Quadrate-Stadt zu schließen. Vorab muss die Eheschließung beim zuständigen Standesamt (meist am Wohnort) angemeldet worden sein und sich noch innerhalb der sechs-Monatigen Gültigkeit befinden. Die erforderlichen Unterlagen für die Anmeldung sowie die anfallenden Kosten sind dieselben wie bei einer klassischen Eheschließung. Informieren kann man sich auf den Seiten des Standesamtes unter: www.mannheim.de/eheschliessung.

Mannheimer buchen einen Termin zur Anmeldung unter der Behördennummer 115.

Nicht-Mannheimer senden eine E-Mail an st********@******im.de mit dem Betreff „Speed-Wedding“ und dem Nachweis der Anmeldung der Eheschließung.

***

Text: Stadt Mannheim