Veranstaltungen zum Weltfrauentag 2026 in Bremen – Angebote im Land Bremen lassen sich jetzt in zentralen Programmkalender eintragen – Bald ist es wieder so weit:
Anlässlich des 8. März, des Weltfrauentags, finden zwischen Mitte Februar und Mitte März in Bremen und Bremerhaven zahlreiche Veranstaltungen statt, die Geschlechtergerechtigkeit und Feminismus in den Fokus rücken.
Ab sofort können diese von Veranstaltenden und Organisierenden über www.weltfrauentag-bremen.de/veranstaltung-eintragen an den zentralen Online-Kalender übermittelt werden.
Die vielfältigen Formate wie Vorträge, Diskussionen, Demonstrationen, Lesungen oder Konzerte werden von der Zentralstelle der Landesfrauenbeauftragten (ZGF) auf dem Portal www.weltfrauentag-bremen.de dann ab Mitte Februar veröffentlicht. Der Online-Kalender gibt Interessierten einen Überblick über sämtliche in unserem Bundesland zum Weltfrauentag stattfindenden Aktivitäten.
Text: Senatskanzlei Bremen