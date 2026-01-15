Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Seniorenkarneval Ratingen: „Kumm, loss` mer fiere“ – in der Stadthalle

Seniorenkarneval Ratingen: „Kumm, loss` mer fiere“ – in der Stadthalle – Auch die städtischen Seniorentreffs sind bei der inklusiven Party dabei!

Ratingen. Unter dem Motto „Kumm, loss` mer fiere“ laden die Roten Funken Ratingen traditionell zur inklusiven Seniorenkarnevalsparty ein: Am Samstag, 31. Januar, ab 14.11 Uhr (Einlass 13.30 Uhr) feiern junge gebliebene Jecken mit und ohne Handicap in der Stadthalle. Auch die städtischen Seniorentreffs sind dabei. Karneval kann schließlich in jedem Alter gefeiert werden – und in einer Gemeinschaft machen große Veranstaltungen umso mehr Freude.

Interessierte können sich auch in diesem Jahr über die städtischen Begegnungsstätten eine Karte für die Veranstaltung besorgen, in der Stadthalle trifft man dann auf bekannte Gesichter und Gleichgesinnte. Karten gibt es für 12,50 Euro in den Seniorenbegegnungsstätten Süd, Ost, West und Mitte sowie im MGT Tiefenbroich zu den bekannten Öffnungszeiten. Sechs karnevalsbegeisterte hauptamtliche Jecken in märchenhaften Outfits werden dabei sein und begleiten den Nachmittag mit viel Stimmung und guter Laune.

Text: Stadt Ratingen

