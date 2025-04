Posted in

Historische Ereignisse am 09. April – Ein Rückblick in der Geschichte

Am heutigen 9. April blicken wir auf zahlreiche historische Ereignisse zurück, die unsere Welt in Wissenschaft, Technik, Politik und Gesellschaft mitgeprägt haben. Besonders bedeutsam ist dabei ein medizinischer Durchbruch, der bis heute das Fundament für viele Hygienemaßnahmen bildet: Louis Pasteurs Nachweis, dass Mikroorganismen für viele Krankheiten verantwortlich sind – ein Meilenstein in der Geschichte der Medizin. Doch auch viele weitere Ereignisse vom 9. April verdienen Aufmerksamkeit.

1860 – Die älteste Tonaufnahme der Welt

Der Franzose Édouard-Léon Scott de Martinville gelingt es mit einem selbst entwickelten Gerät, dem Phonautographen, erstmals, Töne aufzuzeichnen. Diese frühe Tonaufzeichnung gilt heute als die älteste bekannte der Menschheit – ein bedeutender Schritt hin zur Ton- und Musikaufzeichnung, wie wir sie heute kennen.

1865 – Pasteurs bahnbrechende Entdeckung

An der Pariser Sorbonne stellt Louis Pasteur seine Theorie vor, dass Mikroorganismen zahlreiche Krankheiten auslösen. Die von ihm entwickelte Methode, Flüssigkeiten kurzfristig zu erhitzen, um Keime abzutöten – heute bekannt als Pasteurisierung – revolutioniert die Medizin und Lebensmittelindustrie nachhaltig.

1867 – Alaska wird amerikanisch

Der US-Senat bestätigt den sogenannten „Alaska Purchase“, den Erwerb des russischen Territoriums für 7,2 Millionen Dollar. Dieser Schritt wird damals vielfach verspottet, entpuppt sich aber später als geopolitisch und wirtschaftlich äußerst wertvoll.

1870 – Die Deutsche Bank startet

Mit der Konzession der preußischen Staatsregierung beginnt die Deutsche Bank in Berlin ihre Geschäftstätigkeit. Sie entwickelt sich in der Folge zu einem der bedeutendsten Finanzinstitute Europas.

1872 – Milchpulver erhält Patent

Der Amerikaner Samuel R. Percy sichert sich das Patent für ein neues Verfahren zur Herstellung von Milchpulver. Die Erfindung ermöglicht nicht nur längere Haltbarkeit von Milchprodukten, sondern verbessert auch die Ernährungslage in vielen Regionen.

1882 – Jumbo kommt nach Amerika

Der berühmte Elefant Jumbo, einst Publikumsliebling im Londoner Zoo, erreicht nach seinem Verkauf an P. T. Barnum die USA. Dort wird er zur Sensation in Barnums Zirkus und prägt das Bild des „Zirkuselefanten“ weltweit.

1900 – Stromdiebstahl wird strafbar

Ein neues deutsches Gesetz stellt das unbefugte Abzweigen von elektrischer Energie – also Stromdiebstahl – unter Strafe. Damit wird das wachsende Netz elektrischer Infrastruktur erstmals juristisch geschützt.

1963 – Churchill wird US-Ehrenbürger

Winston Churchill erhält als erster Nicht-Amerikaner die Ehrenstaatsbürgerschaft der Vereinigten Staaten. Die Geste würdigt seine Verdienste als Premierminister Großbritanniens während des Zweiten Weltkriegs.

1967 – Die Boeing 737 hebt ab

Die erste Boeing 737 der Serie 100 absolviert ihren Jungfernflug. Die Maschine wird zur Grundlage für die meistverkaufte Familie strahlgetriebener Passagierflugzeuge weltweit – ein Meilenstein in der Luftfahrt.

1988 – Start des Kernkraftwerks Isar 2

In Deutschland wird mit Isar 2 der leistungsstärkste Kernreaktor des Landes in Betrieb genommen. Er liefert über Jahrzehnte einen großen Teil der bayerischen Stromversorgung, bevor er 2023 im Zuge des Atomausstiegs vom Netz geht.

1991 – Eröffnung des Kunst Haus Wien

Das Kunst Haus Wien öffnet seine Türen und widmet sich den Werken von Friedensreich Hundertwasser. Es wird nicht nur zum Touristenmagneten, sondern auch zu einem kulturellen Zentrum moderner und ökologischer Architektur.

2003 – Der Sturz der Saddam-Statue

Während des Irakkriegs reißen US-Truppen in Bagdad die Statue des Diktators Saddam Hussein am Firdaus-Platz nieder. Die Bilder gehen um die Welt und symbolisieren das Ende seiner jahrzehntelangen Herrschaft – auch wenn die Folgen des Krieges noch lange nachwirken.

2005 – Charles heiratet Camilla

Der britische Thronfolger Prinz Charles heiratet Camilla Parker Bowles in einer standesamtlichen Zeremonie in Windsor. Die Verbindung markiert einen Wendepunkt im britischen Königshaus und ist geprägt von langjähriger öffentlicher Debatte.

Viele dieser Ereignisse zeigen, wie bedeutend der 9. April in verschiedenen Jahrhunderten für die Entwicklung von Wissenschaft, Gesellschaft und Politik war – ein Tag, der mehrfach Geschichte geschrieben hat.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt