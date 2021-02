Die Stadt Wolfsburg informiert über Schulausfall aufgrund aktueller Witterung.

Wolfsburg (NI) – Die Stadt Wolfsburg informiert, dass aufgrund der aktuellen Witterungslage der Unterricht an den allgemeinbildenden Schulen und den Berufsbildenden Schulen in Wolfsburg am Montag, 08. Februar 2021, ausfällt.

Die Wolfsburger Verkehrs-GmbH (WVG) hat den Busverkehr bereits am Sonntagnachmittag bis auf Weiteres eingestellt. Da davon auszugehen ist, dass die Wetterlage auch am Montagmorgen noch zu erheblichen Einschränkungen führen wird, hat die Stadtverwaltung den Unterrichtsausfall für Montag, 08. Februar 2021, beschlossen. Die Beförderung im Freigestellten Schülerverkehr wird ebenfalls eingestellt.

Die Notbetreuung in Schulen und Kindertagesstätten wird in eingeschränkter Form angeboten. Da viele Erzieher*innen und Lehrkräfte aus dem Umland Wolfsburgs kommen, ist auch hier aufgrund der Wetterlage mit Ausfällen zu rechnen. Eltern werden daher gebeten, die Notbetreuung nur in dringenden Fällen wahrzunehmen und, soweit möglich, ihre Kinder selbst zuhause zu betreuen.

Alle aktuellen Infos finden sich auch online unter www.wolfsburg.de/schulausfall

Hinweis: Nur der Präsenzunterricht wird morgen am Montag, 08.02.2021 ausgesetzt. Digitaler Unterricht kann grundsätzlich stattfinden. Die Schulen entscheiden selbst, ob der ausfallende Präsenzunterricht stattdessen als digitaler Unterricht (in Form von „Homeschooling“) durchgeführt wird.

