Braunschweig (NI) – Die starken Schneefälle der vergangenen Stunden führen zu erheblichen Beeinträchtigungen des Straßenverkehres. Die Wetterprognose für die kommende Nacht sagt weitere Schneefälle voraus.

Daher wird in den Schulen in der Stadt Braunschweig der Präsenzunterricht am morgigen 8. Februar wegen extremer Witterungsverhältnisse an allen allgemein bildenden und den berufsbildenden Schulen ausgesetzt. Auch die aktuelle Corona-Notbetreuung wird in den Schulen morgen nicht angeboten. Die Schulkindbeförderung ist ebenfalls ausgesetzt, da eine sichere Schülerbeförderung am kommenden Montag nicht gewährleistet werden kann.

Bei den Kindertagesstätten bittet die Stadt Braunschweig alle Eltern von Kindern, die derzeit die Notbetreuung nutzen, ihre Kinder aus Sicherheitsgründen morgen nach Möglichkeit zu Hause zu betreuen, auch um den städtischen Verkehr zu entlasten. Sollte eine Betreuung Zuhause aufgrund von in der aktuellen Situation dringenden Tätigkeiten der Eltern bei Polizei, Feuerwehr, Räumdiensten sowie im medizinischen Bereich nicht möglich sein, können diese ihre Kinder morgen in die Kita bringen.

Dies gilt zunächst nur für die städtischen Kindertageseinrichtungen. Es ist möglich, dass freie Träger sich dieser Regelung anschließen. Bei Unklarheit wird empfohlen, sich an die jeweilige Kita zu wenden.

Die Stadt Braunschweig empfiehlt dringend, auf vermeidbare Autofahrten zu verzichten. Wer dennoch auf eine Autofahrt angewiesen sein, sollte entsprechend der örtlichen Witterungsverhältnissen sehr vorsichtig fahren.

***

Stadt Braunschweig

Referat Kommunikation

Platz der Deutschen Einheit 1

38100 Braunschweig