Trier – Corona-Aktuell: Stadt Trier schließt alle öffentlichen Kultureinrichtungen, Sporthallen und Außensportanlagen

Trier – Corona-Aktuell: (mic) Um die Ausbreitung der Coronavirus-Epidemie zu verlangsamen, schließt die Stadt Trier eine Reihe von öffentlichen Kultur-Einrichtungen sowie städtische Sporthallen und Außensportanlagen vorläufig bis einschließlich 20. April 2020. Die Maßnahme ist rein vorbeugend. Es hat bisher keinen Verdachtsfall der Corona-Infektion in den betroffenen Einrichtungen gegeben.

Oberbürgermeister Wolfram Leibe begründet das Vorgehen nach den Treffen mit den Verantwortlichen damit, dass der Stadt an einer möglichst einheitlichen Vorgehensweise gelegen sei. Leibe: „Es geht jetzt um Prävention und Sicherheit. Wir bitten die Bürgerinnen und Bürger um Verständnis, dass das Kultur- und Sportleben vorläufig pausieren muss – die Maßnahme dient dem Schutz der Allgemeinheit.“

Das Theater Trier sagt bereits die für heute Abend geplante Vorstellung „Marlene“ in der Europäischen Kunstakademie ab, schließt ab Samstag, 14. März, und stellt den Spielbetrieb ab sofort bis einschließlich 20. April ein. Informationen zu gekauften Karten und Abonnements sind in Kürze auf der Website des Theaters ersichtlich – es wird Regelungen zu Rückgaben und Gutscheinen geben. Bitte sehen Sie von Anrufen direkt am Wochenende an der Theaterkasse ab.

Auch im Kulturzentrum Tuchfabrik finden ab Samstag keine Veranstaltungen, Kurse und Workshops mehr statt. Bereits gekaufte Karten können im TUFA-Büro gegen Gutscheine eingetauscht oder bei den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Das Kulturzentrum freut sich aber auch über alle, die aus Solidarität auf die Rückgabe ihrer Karten verzichten. Auch die Ausstellungen bleiben geschlossen.

Die städtischen Bibliotheken im Palais Walderdorff und in der Weberbach schließen ab Samstag, 14. März. Zur Rückgabe bereits ausgeliehener Medien nutzen Sie in üblicher Weise die Onlinemöglichkeiten. Darüber hinaus wird die Stadtbibliothek Palais Walderdorff auf ihrer Homepage über Details informieren.

Das Stadtmuseum Simeonstift schließt ab Samstag, 14. März, seine Türen. Neben den geplanten Vorträgen und Führungen sind auch die Eröffnung, Preview und Pressekonferenz zur Sonderausstellung „Gesammelt und gesichtet. Ausgewählte Neuzugänge im Museum“ am 29. März betroffen. Die Verwaltung des Museums ist weiterhin besetzt und bei Rückfragen unter 0651/718-1459 oder per Mail an stadtmuseum@trier.de zu erreichen. Wer für den betreffenden Zeitraum eine Veranstaltung gebucht hat, wird gebeten, sich mit dem Museum in Verbindung zu setzen. Über die aktuellen Entwicklungen informiert das Museum auf seiner Homepage und den Social-Media-Kanälen.

Auch in der Volkshochschule und der Karl-Berg-Musikschule wird der Betrieb vorläufig eingestellt. Das bedeutet, dass Unterricht und Kursangebote zunächst ruhen. Die Entscheidung, ob ausgefallene Kurse nachgeholt werden oder gänzlich entfallen müssen, wird im Einzelfall getroffen. VHS und Musikschule werden die Kursteilnehmenden in den nächsten Tagen informieren.

Die Veranstaltungsabsage betrifft auch die Messe- und Veranstaltungsgesellschaft (MVG), die die Arena, die Messeparkhalle und die Europahalle verwaltet. Dies beinhaltet auch den Vereinssport für alle Gruppen und Vereine. Das FOH wird seinen Mittagstisch bis auf weiteres anbieten.

Die Europäische Kunstakademie sagt ebenfalls ab sofort alle Veranstaltungen, Kurse, Workshops und Ausstellungen bis zum 20. April ab. Kursteilnehmer werden darüber ab kommender Woche informiert.

Bürgermeisterin und Sportdezernentin Elvira Garbes hat darüber hinaus angeordnet, dass ab sofort alle städtischen Sporthallen und Außensportanlagen geschlossen werden. Auch diese Maßnahme dient der Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus und dem Schutz jedes Einzelnen vor einer Ansteckung.

Weitere Details zu den Absagen, Verschiebungen oder neuen Terminen von Veranstaltungen sowie zu den Möglichkeiten, Karten zurückzugeben, teilen die Einrichtungen zeitnah auf ihren Internetseiten und Social-Media-Kanälen mit.

Presseamt Trier