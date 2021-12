Trier – Neue Bücherei-Ausstellung „Lesen im Schuhkarton“

Trier – Kultur: (pe) Unter dem Motto „Lesen im Schuhkarton“ präsentiert die Stadtbücherei im Palais Walderdorff von 14. Dezember bis 26. Februar eine von Schülerinnen und Schülern des FWG gestaltete Ausstellung.

Ein spannendes Buch, einen Schuhkarton, Fantasie und Spaß am Basteln – mehr brauchten 108 Kinder aus den sechsten Klassen am FWG nicht, um ihr Projekt umzusetzen. Eine Lieblingsszene des Buches sollte in einem Schuhkarton Platz finden.

Die Freude an der Literatur und dem Lesen standen im Fokus und der Kreativität der Kinder waren keine Grenzen gesetzt: Sie durften ihr Lieblingsbuch nicht nur mit Worten vorstellen. So entstanden über 100 „literarische Schuhkartons“, die auf ganz besondere Weise Geschichten erzählen: Bücher wie „Das Vermächtnis der Drachenreiter“ von Christopher Paolini oder „Gregs Tagebücher“ von Jeff Kinney wurden mit einer prägnanten Szene auf kleinstem Raum eingefangen. Die Bücherei zeigt davon gut die Hälfte in der neuen Ausstellung.

Weitere Informationen: www.stadtbuecherei-trier.de.

***

Presseamt Trier