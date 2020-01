Weiden – Brand von drei Wohngebäuden – Kriminalinspektion Idar-Oberstein ermittelt

Erstellt in

Weiden – Am Neujahrsmorgen kurz nach ein Uhr wurden drei Wohngebäude in der Ortslage Weiden durch einen Brand so stark beschädigt, dass sie nicht mehr bewohnbar sind.

Durch einen Großeinsatz an Feuerwehrkräften konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude verhindert werden. Insgesamt wurden drei Personen in örtliche Krankenhäuser aufgrund Rauchgasintoxikationen eingeliefert, wobei eine Person nach Untersuchung wieder entlassen wurde.

Die beiden anderen Personen werden vorsorglich noch stationär versorgt. Die Höhe der Gebäudeschäden sowie die Brandursache sind noch nicht bekannt.

Die Ermittlungen durch die Kriminalinspektion Idar-Oberstein unter Einbindung eines Brandsachverständigen dauern an.

Polizeidirektion Trier