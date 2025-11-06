Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Weihnachtsmärkte erhalten, Sicherheit gemeinsam gewährleisten“ – OB Conradt fordert Entlastung der Kommunen bei Sicherheitskosten

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Asyl / Asylpolitik, Buntes, Deutschland-News, Gesellschaft, Politik, Religion, Saarbrücken, Saarland, Themen und Tipps A - R, Themen und Tipps S - Z, Weihnachtsmärkte

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-News-Nachrichten-Aktuell-Saarbrücken

Weihnachtsmärkte erhalten, Sicherheit gemeinsam gewährleisten“ – OB Conradt fordert Entlastung der Kommunen bei Sicherheitskosten – Weihnachtsmärkte sind Orte der Begegnung, des Miteinanders und prägen die festliche Atmosphäre der Innenstädte in der Adventszeit. Doch steigende Sicherheitsauflagen und explodierende Kosten gefährden zunehmend ihre Durchführung. Die Landeshauptstadt Saarbrücken fordert daher, die finanzielle Verantwortung für Sicherheitsmaßnahmen gerechter zwischen Bund, Ländern und Kommunen zu verteilen.

In Saarbrücken organisiert der Saarbrücker Verkehrsverein den Christkindl-Markt in enger Kooperation mit der Landeshauptstadt. Die Stadt trägt unter anderem die Kosten für die Sicherung des Veranstaltungsraums, diese Ausgaben haben sich innerhalb eines Jahres dramatisch erhöht – von rund 36.000 Euro 2024 auf 116.000 Euro in diesem Jahr. Diese Verdreifachung bringt selbst Saarbrücken als Großstadt zunehmend an seine finanziellen Grenzen. Es handelt sich aber nicht um ein spezifisches Problem der Landeshauptstadt, sondern es ist ein bundesweites, das bereits zu Absagen von Märkten geführt hat.

DJ GerreG Hochzeits- und Event DJ

„Sicherheit ist eine gesamtstaatliche Aufgabe“, betont Oberbürgermeister Uwe Conradt. „Wenn Bund und Länder Sicherheitsauflagen verschärfen, müssen sie auch einen gerechten Anteil an den Kosten übernehmen. Weihnachtsmärkte sind nicht nur Veranstaltungen, sie sind Ausdruck urbanen Lebens und sozialer Verbundenheit. Wir dürfen nicht zulassen, dass Weihnachtsmärkte unsere Innenstädte zu ‚Festungen‘ verwandeln oder aus finanziellen Gründen ganz verschwinden.“

Sicherheit darf nicht zur Frage der Stadtkasse werden

Die Bedrohungslage, die zu verschärften Sicherheitsanforderungen führt, entsteht nicht auf kommunaler Ebene, sondern hat bundesweite Ursachen. Terroristische Gefahren und hybride Bedrohungen sind nationale Phänomene – ihre finanziellen Folgen dürfen deshalb nicht allein von den Städten getragen werden.

„Unsere Innenstädte müssen Orte bleiben, an denen Menschen sich wohl und sicher fühlen – ohne, dass wir sie hinter Barrieren aus Beton oder Stahl verstecken. Das ist eine nationale Aufgabe, keine rein kommunale“, sagt Conradt weiter. (Anm. d. Redaktion: Betonbarrieren mögen Fahrzeuge aufhalten – doch gegen Selbstmordattentäter mit Sprengstoffgürteln helfen sie nicht. Ein aktueller Fall zeigt das erneut eindrucksvoll: In Berlin wurde ein mutmaßlicher Selbstmord-Anschlag eines 22-jährigen Syrers mit drei Wohnsitzen verhindert.)

Banner Kundengewinnung SEO Agentur Online Marketing Webdesign

Forderungen der Landeshauptstadt Saarbrücken

Die Landeshauptstadt Saarbrücken setzt sich dafür ein, dass Städte bei der Umsetzung von Sicherheitsvorgaben stärker unterstützt werden. „Wenn Weihnachtsmärkte ausfallen, verliert eine Stadt mehr als nur eine Veranstaltung. Sie verliert ein Stück ihrer Seele“, sagt Conradt. „Leere Plätze im Advent dürfen nicht zum Symbol einer Überforderung der Städte werden – Bund, Länder und Kommunen müssen gemeinsam Verantwortung übernehmen.“

Zu diesem Thema hat der Oberbürgermeister auch bereits den saarländischen Innenminister angeschrieben. Uwe Conradt bittet darin Reinhold Jost um Unterstützung auf dem Weg zu Lösungen, die es ermöglichen, die Sicherheit zu stärken und gleichzeitig die kommunale Kultur zu schützen.

***
Text: i.A. Thomas Blug, Leiter Marketing und Kommunikation, Landeshauptstadt Saarbrücken

Das könnte Sie auch interessieren ...

Martinsumzüge in NRW abgesagt - Wenn Sicherheit die Laternen löscht

RAPUNZEL - Das märchenhafte Musical - Weltpremiere 2027

Gänseessen im Ratinger Brauhaus

DPolG begrüßt Verbot Muslim Interaktiv - Wendt fordert weitere Schritte zum Schutz der Demokratie

Deutschland verliert ein Stück Kultur - Weihnachtsmärkte werden umbenannt in Wintermarkt oder Genussmarkt

Erster Weihnachtsmarkt in Deutschland abgesagt - Die bittere Realität hinter Pollern und Polizeischutz

Lange Nacht der Thermen in Hessen

DÜRR: Chaotischer Streit in der Union offenbart das Feststecken in alten Denkmustern

Alice Weidel (AfD): Anschlag knapp verhindert - CDU-Abschiebestopp nach Syrien gefährdet die Sicherheit der eigenen Bürger

Messer­attacke von Würzburg - Keine Abschiebung des 3-fachen Mörders aus Somalia!

Außenminister Wadephul (CDU): keine Abschiebungen nach Syrien - Kritik wächst

Selbstmord-Anschlag in Berlin verhindert: Syrer (22) ohne Aufenthaltserlaubnis, aber mit drei Wohnsitzen festgenommen

Allerseelen - Gedenken an die Verstorbenen und die Kraft der Erinnerung

Wenn Tiere sprechen könnten - die Geschichte von Milo und seinem kleinen Stoffhund

Rudozem Street Dog Rescue (RSDR): Tierschutz aus Bulgarien, der Leben verändert

Fuchsrettung Luke Rowles: Ein 15-Jähriger riskierte alles für einen Fuchs - Die berührende Story geht um die Welt

Schlagworte: #06.11.2025 #Adventszeit #Aktuell #Anschlag Berlin #Betonbarrieren #Bund Länder Kommunen #Deutschland #Entlastung der Kommunen bei Sicherheitskosten #Innenminister Reinhold Jost #Innenstädte #Landeshauptstadt Saarbrücken #Nachrichten #News #OB Uwe Conradt #öffentliche Sicherheit #Saarbrücken #Saarbrücker Verkehrsverein #Saarland #Selbstmordanschlag verhindert #Sicherheit #Sicherheitsauflagen #Sicherheitskosten Weihnachtsmarkt #Städtefinanzen #Terrorgefahr Deutschland #Terroristische Gefahren #Weihnachtsmarkt #Weihnachtsmarkt Saarbrücken #Weihnachtsmärkte #Weihnachtsmärkte Deutschland #Weihnachtsmärkte erhalten

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com