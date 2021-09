Würzburg – Zusammen gegen Einsamkeit: „The Group“ – Online-Selbsthilfe für junge Erwachsene zwischen 18 und 25 Jahren

Würzburg (BY) – Einsamkeit ist für junge Menschen zu einem echten Problem geworden. Ausgerechnet in einer Zeit, in der man besser vernetzt ist als je zuvor, ist es nicht selbstverständlich, Menschen zu haben, die man anrufen kann, wenn es einem schlecht geht. Ein persönliches Gespräch führen zu können, in dem man sich wirklich einer anderen Person mitteilen kann, ist für viele eine Seltenheit geworden.

Betroffen sind beispielsweise junge Erwachsene, die durch die Pandemie den Kontakt zu ihren Freunden verloren haben. Einige haben auch Angst, ihrem Umfeld persönliche Gedanken mitzuteilen, weil diese mit Unverständnis oder Hänseleien reagieren könnten. Die Gründe für Einsamkeit sind vielfältig, aber immer schmerzhaft.

Die knapp 20-jährigen Initiatoren dieser neuen Selbsthilfegruppe wollen diese jungen Erwachsenen dabei unterstützen, aus der Einsamkeit zurück in eine Gemeinschaft zu finden. Dabei möchten die Organisatoren Betroffene aus unterschiedlichen Lebensumständen zusammenführen, die sich mit derselben Herausforderung konfrontiert sehen, und ihnen eine Plattform bieten, um sich auszutauschen.

Während der Gespräche in der Gruppe können die Teilnehmenden neue Kontakte knüpfen und sich letztendlich als Teil einer Gemeinschaft fühlen. In den Sitzungen werden sie zusätzlich dabei unterstützt, mit anderen über persönliche Themen zu reden. Der regelmäßige Austausch mit anderen hilft dabei, die eigenen Sorgen aus einer anderen Perspektive zu sehen, was die Konfrontation mit den eigenen Herausforderungen erleichtern kann.

„The Group“ wird vom Aktivbüro der Stadt Würzburg begleitet und befindet sich zurzeit in der Planung. Die Online-Treffen werden über einen datensicheren Server über die Konferenzplattform „Jitsi Meet“ abgehalten. Interessierte können sich bis zum 15. Oktober beim Aktivbüro melden. Das erste Online-Treffen findet am 28. Oktober von 19:00 bis 20:30 Uhr statt.

Telefon: 0931/ 37-3706 oder per E-Mail an aktivbuero@stadt.wuerzburg.de

Stadt Würzburg