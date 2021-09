Bayreuth – Event: Puppentheater und Workshop am 02.10.2021

BAYREUTH – Im Rahmen der Interkulturellen Woche zeigt die Stadtbibliothek für alle Kinder ab drei Jahren das Puppentheaterstück „Kinder, Könige und die runde bunte Welt“.

Die Fröhliche Kinderbühne ist mit dem Stück, das spielerisch das Thema Demokratie aufgreift, am Samstag, 2. Oktober, von 11 bis 12 Uhr, in der Black Box des RW21 zu Gast. Der Vorverkauf findet bis 26. September am Servicepoint der Stadtbibliothek statt.

Im Anschluss an das Puppentheater findet von 12.30 bis 14 Uhr ein Workshop statt, bei dem das Theaterstück und der dazu entstandene pädagogische Leitfaden vorgestellt werden. Die Autorin des Stücks, Franziska Fröhlich, wird über das Modellprojekt zur frühkindlichen Demokratiebildung referieren. Eine verbindliche Anmeldung erfolgt über die Volkshochschule bis 26. September (vhs-Kursnummer Y6300-A).

