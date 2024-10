Digitalisierung der Stromversorgung 2025: Was Smart Meter für Verbraucher wirklich bedeuten. Ab 2025 können sie Ihnen den Strom abdrehen!

Digitalisierung der Stromversorgung 2025: Smart Meter – Ab 2025 haben Verbraucher in Deutschland das Recht, einen Smart Meter einbauen zu lassen. Während sie für einige Haushalte und Unternehmen bereits jetzt Pflicht sind, gelten die digitalen Stromzähler als wesentlicher Schritt in Richtung einer effizienteren Energiewende und einer umweltschonenderen Stromnutzung. Doch was für die Energiewirtschaft ein Gewinn an Flexibilität und Steuerungsmöglichkeiten ist, birgt auch Bedenken bei Verbrauchern, die durch mögliche Eingriffe in die Stromversorgung aufhorchen lassen. das Schlimme ist, dass kaum ein Verbraucher weiß, dass ihnen vom Stromversorger bei Energieengpässen (Sommer: Klimaanlagen / Winter: Wärmepumpen / Laden von E-Autos) die Stromzufuhr auf Knopfdruck drosseln oder abstellen können. So ist schon seit langem bekannt, dass das Laden von E-Autos dann derart gedrosselt werden kann, dass man gerade genug Strom in der Batterie hat, dass man 50 Kilometer fahren kann.

Drosselung der Stromzufuhr über einen Smart Meter ist bereits möglich

Die Möglichkeit, das Laden von Elektroautos bei Netzengpässen zu drosseln, besteht bereits und wird in Deutschland verstärkt diskutiert. Gemäß der Bundesnetzagentur können Netzbetreiber den Strom für Ladestationen und Wärmepumpen auf eine Mindestleistung von 4,2 Kilowatt reduzieren, was ausreicht, um in etwa zwei Stunden eine Reichweite von 50 Kilometern aufzuladen. Diese Maßnahme ist vor allem als Notfallregelung für extreme Netzbelastungen gedacht, um einen stabilen Betrieb zu sichern und potenzielle Blackouts zu vermeiden​ (ZDFmediathek).

Die Regelung ist Teil eines neuen Gesetzes, das den Netzbetreibern ab 2024 mehr Kontrolle über steuerbare Geräte wie Wallboxen für E-Autos und Wärmepumpen gibt, um auf Netzüberlastungen gezielt reagieren zu können. Dabei ist festgelegt, dass Haushaltsstrom nicht betroffen sein soll, und vollständige Abschaltungen von Verbrauchern sind ebenfalls nicht gestattet. Diese Notmaßnahmen sollen nur in Ausnahmefällen zum Einsatz kommen und werden durch Transparenzpflichten seitens der Netzbetreiber überwacht, um Engpässe in einzelnen Netzregionen zu identifizieren und öffentlich darzustellen​ (Forschung und Wissen).

Der Einbau von Smart Metern: Rechte und Pflichten

Smart Meter – intelligente Stromzähler – sind digitale Messsysteme, die den Stromverbrauch nicht nur erfassen, sondern auch in Echtzeit an den Netzbetreiber übermitteln. Die Vorteile für Verbraucher und die Energiewirtschaft sind offensichtlich: Sie können die Nutzung von Strom visualisieren, Verbrauchsspitzen erkennen und so Energie bewusster einsetzen. Ab 2025 können deutsche Verbraucher ihren Netzbetreiber offiziell zur Installation eines Smart Meters auffordern, sofern dieser die Technik anbietet. Für Großverbraucher und Unternehmen mit einem hohen Energiebedarf sind Smart Meter bereits jetzt verpflichtend, um den Stromverbrauch präziser zu steuern und besser an Netzkapazitäten anzupassen.

Die Einbaupflicht ist dabei nur ein Schritt im Rahmen des vom Bundeswirtschaftsministerium verabschiedeten „Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende“, das seit 2016 den flächendeckenden Einsatz von Smart Metern in Deutschland vorbereitet. Ziel ist, die Nutzung erneuerbarer Energien besser mit dem Strombedarf abzustimmen und das Stromnetz zu stabilisieren.

Steuerung durch Energieversorger: Chance oder Gefahr?

Ein zentraler Aspekt, der häufig weniger Aufmerksamkeit erhält, ist die Möglichkeit für Energieversorger, den Smart Meter zur Steuerung der Stromzufuhr zu nutzen. In Situationen, in denen es zu Engpässen im Stromnetz kommt, könnte der Netzbetreiber über Smart Meter beispielsweise bestimmte Verbraucher drosseln oder sogar kurzfristig von der Stromversorgung trennen, um das Netz zu stabilisieren. Diese Eingriffsmöglichkeiten werden als „Lastmanagement“ bezeichnet und sind in erster Linie darauf ausgelegt, das Netz in Zeiten hoher Nachfrage, etwa bei Hitzewellen oder Kälteperioden, stabil zu halten.

Kritiker sehen darin jedoch einen potenziellen Kontrollmechanismus, der zu Lasten der Verbraucher gehen könnte. In Krisensituationen könnten Haushalte oder kleinere Unternehmen theoretisch ohne Vorwarnung von der Stromversorgung abgekoppelt werden. „Smart Meter sind in dieser Hinsicht ein zweischneidiges Schwert“, sagt eine Sprecherin der Verbraucherzentrale NRW. „Während sie zur Stärkung des Stromnetzes beitragen, kann ihre Nutzung auch zu Abhängigkeiten führen, die sich für Verbraucher negativ auswirken können.“

Datensicherheit und Datenschutz

Ein weiteres Thema, das bei der Einführung von Smart Metern an Bedeutung gewinnt, ist der Datenschutz. Da die Smart Meter in Echtzeit Daten über den Stromverbrauch an den Netzbetreiber übermitteln, entsteht eine große Menge an Daten, die detaillierte Einblicke in die Lebensgewohnheiten der Verbraucher ermöglichen. Diese Daten sind durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) streng geschützt, und die Nutzung ist an enge gesetzliche Vorgaben gebunden. Dennoch bleibt die Frage, inwieweit die Datensicherheit bei diesen Systemen im Falle von Cyberangriffen gewährleistet ist.

Fazit: Smart Meter als Brücke zwischen Fortschritt und Bedenken

Smart Meter sind ein wichtiger Baustein in Deutschlands Energiezukunft und tragen zu einem effizienteren und umweltschonenderen Stromnetz bei. Die Verbraucher erhalten durch die Digitalisierung des Stromnetzes mehr Möglichkeiten, ihren Verbrauch zu kontrollieren und Kosten zu senken. Gleichzeitig bleibt jedoch die Sorge, dass die zunehmende Steuerbarkeit des Stromnetzes durch Energieversorger zu Eingriffen in die persönliche Autonomie der Verbraucher führen könnte. Ob Smart Meter eine Balance zwischen Kontrolle und Verbrauchernähe schaffen können, wird sich in den kommenden Jahren zeigen (hk).