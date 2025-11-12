Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Alice Weidel/Tino Chrupalla: Bundeswehr garantiert Einigkeit, Recht und Freiheit

Erstellt durch  

Berlin, Deutschland-News, Politik

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-AfD-Alternative-für-Deutschland

Alice Weidel/Tino Chrupalla: Bundeswehr garantiert Einigkeit, Recht und FreiheitAnlässlich des 70. Jahrestages der Gründung der Bundeswehr teilen die Vorsitzenden der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, Alice Weidel und Tino Chrupalla, mit:

„Die AfD-Fraktion gratuliert der Bundeswehr und ihren Soldaten zum 70. Jahrestag ihrer Gründung. Seit 1955 ist die Bundeswehr ein Garant für den Frieden in Europa und dafür, dass wir Deutsche in Einigkeit, Recht und Freiheit leben können.

Generationen von jungen Deutschen, erst aus dem Westen und seit der Wiedervereinigung auch aus dem Osten, haben dazu ihren Beitrag geleistet. Ihnen und allen aktiven Soldaten danken wir von Herzen für ihren Dienst für unser Vaterland. An diesem Tag gedenken wir ganz besonders der Bundeswehrangehörigen, die gefallen oder im Dienst verunglückt sind sowie deren Familien.

Die AfD-Fraktion steht fest an der Seite unserer Bundeswehr und wird weiter dafür kämpfen, dass sie die notwendigen Mittel erhält, um ihren Auftrag, Deutschland zu verteidigen, erfüllen kann. Und wir setzen uns dafür ein, dass der Bundeswehr und unseren Soldaten der Respekt entgegengebracht wird, den sie verdienen. Wir werden die Bundeswehr entschlossen gegen jeden Versuch verteidigen, unsere Soldaten für fremde Interessen und Kriege zu missbrauchen.

Denn die Soldaten unserer Bundeswehr haben einzig und allein den Auftrag, den Frieden und die Freiheit Deutschlands und seiner Verbündeten zu verteidigen – notfalls mit ihrem Leben.“

***
Text: Pressestelle der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag

