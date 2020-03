Bad Mergentheim – Schlechter Scherz: Mit Gasmaske durch Drive-in an der Max-Eyth-Straße

Bad Mergentheim (BW) – Als Scherz war die Aktion zweier junger Männer am Samstagvormittag in Bad Mergentheim gedacht. Gegen 11 Uhr fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Opel in der Max-Eyth-Straße in den Drive-In einer Fastfood-Kette, dabei trug er eine Gasmaske und sein Mitfahrer einen Motorradhelm um das Personal zu erschrecken.

Der Spaß war jedoch einseitig, die Mitarbeiter des Fastfood-Imbiss befürchteten das Schlimmste und verständigten die Polizei.

Die jungen Männer müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

