Bayreuth – Mehrsprachige Vorlesestunde mit Ratespiel im RW21 am Mittwoch, 29. September

BAYREUTH – Im Rahmen der diesjährigen interkulturellen Woche bietet die Kinderbibliothek im RW21 am Mittwoch, 29. September, um 16 Uhr, eine mehrsprachige Vorlesestunde mit Ratespiel für Kinder jeder Sprache und Kultur ab vier Jahren an.

Die kulturelle Vielfalt unserer Gesellschaft spiegelt sich auch in Sprache und Schrift wider. Jedes Alphabet ist gleichrangig wichtig für das Bestehen der jeweiligen Sprache. Das Buch „Ich bin einmalig!“ ermöglicht, in die Alphabete der verschiedenen Sprachen hinein zu schnuppern und Freude am Umgang mit ihnen zu wecken.

Ein kniffliger Rate-Spaß mit 17 verschiedenen Sprachen wartet auf die kleinen Gäste. Anmeldungen sind bis Montag, 27. September, unter stadtbibliothek@stadt.bayreuth.de möglich.

***

Stadt Bayreuth