Billigheim – Zwischen Sulzbach und Billigheim von der Fahrbahn abgekommen

Erstellt in

Billigheim (BW) – Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam Montagmorgen zwischen Sulzbach und Billigheim.

Eine 80-jährige Frau fuhr gegen 10 Uhr mit ihrem Opel auf der Landesstraße in Richtung Billigheim, als sie vor einer Linkskurve nach rechts ins Bankett kam. Dort überfuhr sie mit ihrem Fahrzeug einen Leitpfosten mit Richtungstafel und kam anschließend in der angrenzenden Wiese an einem Baum zum Stehen.

An dem Opel entstand Totalschaden in Höhe von zirka 5.000 Euro. Die Frau wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Am Verkehrszeichen entstand ein Schaden in Höhe von 200 Euro.

Polizeipräsidium Heilbronn