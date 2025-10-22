Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

BPOLI-WEIL: Abgeschobener Syrer versucht erneut nach Deutschland einzureisen

Abgeschobener Syrer versucht erneut nach Deutschland einzureisen – Weil am Rhein (ots) – Wenige Tage nach seiner Abschiebung versuchte ein 27-Jähriger wieder nach Deutschland einzureisen.

Die Bundespolizei verweigerte ihm die Einreise und wies ihn in die Schweiz zurück.

Am Dienstagabend (22.10.2025) versuchte der syrische Staatsangehörige fußläufig am Grenzübergang Weil am Rhein – Autobahn nach Deutschland einzureisen. Bei der Kontrolle des Mannes stellte sich heraus, dass er am 09. Oktober 2025 von Deutschland nach Kroatien überstellt worden war. Zudem erhielt er ein mehrjähriges Einreise- und Aufenthaltsverbot für Deutschland.

Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz ein und wies den Mann in die Schweiz zurück.

Text: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

