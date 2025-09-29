Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Bundestagspetition: Leid von Affen in Tierversuchen endlich beenden

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Berlin, Buntes, Deutschland-News, Gesellschaft, Politik, Themen und Tipps A - R, Themen und Tipps S - Z, Tierliebe & Tierschutz, Tiermagazin

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-Tiere-Tierschutz-Verstoesse-Tierquaelerei

Bundestagspetition: Leid von Affen in Tierversuchen endlich beenden – Deutscher Tierschutzbund ruft zur Unterstützung einer Bundestagspetition auf.

Noch immer werden Affen in deutschen Laboren für Tierversuche verwendet. 1.676 nicht-menschliche Primaten mussten allein im Jahr 2023 leiden – für schmerzhafte Experimente und gesetzlich vorgeschriebene Tests bei einem Leben hinter Gittern. Der Deutsche Tierschutzbund fordert den Ausstieg aus Tierversuchen und unterstützt die Bundestagspetition „Abschaffung von Tierversuchen an Affen“, initiiert von Ärzte gegen Tierversuche und PETA Deutschland. Bis zum 20. Oktober 2025 muss die Petition mindestens 30.000 Unterschriften erreichen, damit sich der Petitionsausschuss des Bundestags mit dem Anliegen befassen muss. Bei einer positiven Bewertung ist die Bundesregierung verpflichtet, zu reagieren.

„Primaten sind hochsoziale, sensible und intelligente Lebewesen. In den Laboren werden unsere nächsten Verwandten in sterile Käfige gesperrt und leidvollen Versuchen ausgesetzt. Fast alle Tiere stammen aus Zuchtfarmen in EU-Drittländern, welche auch Tiere aus der Wildnis fangen. Besonders dramatisch: Die am häufigsten verwendete Art, der Javaneraffe, gilt inzwischen als stark gefährdet“, erklärt Jessica Rosolowski, Fachreferentin für tierversuchsfreie Wissenschaft beim Deutschen Tierschutzbund. „Es ist nicht zu rechtfertigen, Leid und Tod von Tieren in Kauf zu nehmen, um fragwürdige Daten zu gewinnen. Und es ist ebenso falsch, das Leid nur auf andere Tierarten wie Schweine zu verlagern, wie etwa im Projekt ‚NHPig‘ geplant. Stattdessen müssen alle Ressourcen in tierversuchsfreie und wirklich humanrelevante Methoden fließen“, fordert Rosolowski.

Virtueller Tierfriedhof kostenlos Memory Garden

Die Petition „Abschaffung von Tierversuchen an Affen“, die durch mehrere Tierschutzorganisationen unterstützt wird, fordert den Bundestag auf, notwendige Schritte einzuleiten, um Tierversuche an nicht-menschlichen Primaten zu beenden. Die Förderung tierversuchsfreier Methoden müsse jährlich um mindestens 10 Prozent erhöht werden.  Der Deutsche Tierschutzbund appelliert an die Bevölkerung, für den Schutz der Tiere einzustehen und die Petition zu unterzeichnen. „Gemeinsam können wir erreichen, dass Deutschland endlich Verantwortung übernimmt und Tierversuche an Primaten beendet“, so Rosolowski. Die Petition kann nach einer kurzen Registrierung auf der Petitionsseite des Deutschen Bundestags unterzeichnet werden.

https://epetitionen.bundestag.de/petitionen/_2025/_08/_01/Petition_184681.nc.html

***
Text: Deutscher Tierschutzbund e.V.

Das könnte Sie auch interessieren ...

Bundesrat billigt Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“

Tag des Friedhofs in Stöcken - Friedhöfe: Mehr als Orte der ewigen Ruhe

Laternenfest 2025 im Großen Garten in Herrenhausen: mit Stelzenfiguren und Musikzügen durch den illuminierten Garten

Weihnachtszauber 2025 Potsdam

Oktoberkirmes auf den Saarterrassen vom 26. September bis 5. Oktober

René Springer (AfD): Masseneinwanderung bedroht Sozialstaat viel mehr als Betrugsfälle

Tiergartenfest Hannover: Kastanien und Eicheln für die Tierfütterung sammeln

Martin Sichert: US-Studie gibt Forderung der AfD-Bundestagsfraktion nach Abschaffung der Sommerzeit Recht

René Springer / Martin Reichardt (AfD): Das Kindergeld muss auf den Prüfstand

Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 2026 am 22. März - AfD auch in RLP im Aufwind - Umfragen zeigen deutliche Zugewinne

Immunsystem natürlich stärken

Waldbaden / Shinrin Yoku - Mit allen Sinnen eintauchen in die heilsame Kraft der Natur

Im Rhythmus der Natur - Wie Achtsamkeit im Wald Körper und Seele heilt

Wann werden wir gesehen oder das Momentum

Ulmer Nester: Innovative Schlafkapseln schützen Obdachlose in eisigen Winternächten

VIER PFOTEN protestiert am 22. September 2025 mit XXL-Parka gegen Pelzverkauf beim Woolrich Store in Hamburg

Schlagworte: #29.09.2025 #Abschaffung von Tierversuchen an Affen #Aktuell #Ausstieg aus Tierversuchen #Bundestag #Bundestagspetition #Deutscher Tierschutzbund #Deutscher Tierschutzbund e.V. #Leid von Affen in Tierversuchen endlich beenden #Nachrichten #News #PETA Deutschland #Tiere #Tierquälerei #Tierschutz #Tierversuche

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com