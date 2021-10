Coburg – Tag der Offenen Tür der Barrierefreien Musterwohnung am 22. Oktober 2021

Coburg – 1 Jahr barrierefreie Musterwohnung.

Coburg (BY) – Die Wohnberatungsstelle ist seit 1. März 2018 in der Stadt Coburg im sozialen Beratungszentrum implementiert.

Vor allem ältere Menschen und Menschen mit Behinderung sollen die Möglichkeit einer kostenlosen, neutralen und unverbindlichen Beratung erhalten. Im Rahmen der Wohnberatung ist die Musterwohnung in der Pettenkoferstraße 4, 96450 Coburg, entstanden. Diese Musterwohnung wird vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales gefördert.

Ziel der barrierefreien Musterwohnung ist es, Informationsangebote über die Möglichkeiten der Wohnungsanpassung mit besonderer Berücksichtigung technischer Assistenzsysteme vorzustellen. Die Musterwohnung als Demonstrationszentrum soll bei den Besucherinnen und Besuchern ein Bewusstseinswandel bewirken. Durch gezielte Beratung werden Möglichkeiten aufgezeigt, die eigene Wohnung so auszustatten und zu verbessern, um so lange wie möglich in dieser leben bleiben zu können.

Die Musterwohnung ist barrierefrei und für Rollstuhlfahrer gut zugängig.

In der Musterwohnung kann man verschiedenste Demonstrationsbereiche, wie z. B. Bad, Küche, Schlafzimmer sowie verschiedenste Hilfsmittel besichtigen und auch ausprobieren.

Das Team der Wohnberatung lädt alle Interessierten zu einem Tag der offenen Tür am

22. Oktober 2021 von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr

in die Pettenkofer Straße 4 ein.

Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an die zertifizierte Wohnberaterin, Frau Habelitz, Tel.: 09561/89 2551 oder per email: Marion.Habelitz@coburg.de wenden.

***

Stadt Coburg